ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φρένο» από τη ΝΔ στην Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Σε αλλαγή στάσης ως προς τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγείται η Νέα Δημοκρατία, επιλέγοντας –σύμφωνα με πληροφορίες– να μην στηρίξει την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανόυ και Φωτεινής Αραμπατζή, στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2.

Αρνητική στάση και «μπλόκο» στην Προανακριτική

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η κυβερνητική παράταξη προσανατολίζεται να απορρίψει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ χωρίς να καταθέσει δική της αντιπρόταση, είτε για Προανακριτική είτε για Εξεταστική Επιτροπή. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η επιλογή, τότε η συγκρότηση Προανακριτικής θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτούνται 151 ψήφοι – αριθμός που η αντιπολίτευση δεν διαθέτει.

Η στάση αυτή διαφοροποιείται από προηγούμενες περιπτώσεις, όπως εκείνες των Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, όπου είχαν κατατεθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Τα επιχειρήματα του Μαξίμου

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση φέρεται να συζητήθηκε σε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Πρώτον, από την αξιολόγηση της δικογραφίας προκύπτει –κατά την κυβέρνηση– ότι τα στοιχεία για τους δύο πρώην υπουργούς είναι αδύναμα. Ειδικά για τον Σπήλιο Λιβανό, επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται σε άμεσες συνομιλίες.

Δεύτερον, εκτιμάται ότι πρέπει να τεθεί ένα όριο στη «λογική της οριζόντιας αποδοχής» αιτημάτων της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενόψει και νέων δικογραφιών που αναμένονται.

Πολιτικές αντιδράσεις και εσωτερικές ενστάσεις

Η επιλογή αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ήδη στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχουν φωνές που εκφράζουν προβληματισμό για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «τεκμήριο ενοχής» που δημιουργείται μέσω διαρροών και σταδιακής δημοσιοποίησης στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φωτεινή Αραμπατζή έχει ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής για την ίδια, ενώ ο Σπήλιος Λιβανός δεν έχει διατυπώσει αντίστοιχο αίτημα. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Λιβανός εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για μικροπολιτική σκοπιμότητα και υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε αναδείξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2021.

«Μετωπική» σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ

Το πολιτικό κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης επιδεινώνεται, με τις σχέσεις της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται σε οριακό σημείο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε παρασκηνιακές επαφές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για την κάλυψη θέσεων σε Ανεξάρτητες Αρχές.

Τελικά, το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε μόνο την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όχι εκείνη του Αντώνη Μακρυδημήτρη για τον Συνήγορο του Πολίτη.

Υπόγειες διεργασίες και αιχμές

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρχε τρίμηνη διαβούλευση σε ανώτατο επίπεδο, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ φέρεται να υπαναχώρησε. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να επικαλέστηκε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται παράλληλα και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάτι που ενισχύεται και από την κριτική της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη των Προέδρων Παναγιώτη Δουδωνή.

Έντονο πολιτικό σκηνικό ενόψει εξελίξεων

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό μέτωπο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να χαράξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές και την αντιπολίτευση να επιμένει στη διερεύνηση ευθυνών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς νέες δικογραφίες και πολιτικές πρωτοβουλίες ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν το σκηνικό.

