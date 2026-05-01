Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα

Ορισμένα δεξαμενόπλοια δεν χρειάζεται να κρύβονται για να προκαλούν ανησυχία. Ο κίνδυνος φαίνεται ήδη στα χαρτιά τους: ηλικία, σημαία, ιδιοκτησία, ασφάλιση και πορεία.

Το MIRES, IMO 9299771, είναι ένα από αυτά.

Πρόκειται για δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, κατασκευασμένο το 2005, μήκους περίπου 244 μέτρων, με χωρητικότητα περίπου 106.000 τόνων deadweight. Πλέει υπό τη σημαία της Σιέρα Λεόνε, ενός νηολογίου που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε πλοία συνδεδεμένα με τις γκρίζες ζώνες του ρωσικού πετρελαϊκού εμπορίου. Δημόσια στοιχεία κυρώσεων κατατάσσουν το MIRES στον λεγόμενο σκιώδη στόλο, συνδέοντάς το με τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων παρά τις κυρώσεις και τους περιορισμούς.

Το κρίσιμο σημείο για την Ελλάδα είναι απλό: το MIRES δεν δραστηριοποιείται σε κάποια μακρινή θάλασσα. Η πορεία του το φέρνει στη Μεσόγειο, έναν θαλάσσιο χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τα ελληνικά ύδατα, τα ελληνικά λιμάνια, τα συμφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας και τη διαδρομή προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Αυτό αλλάζει τη φύση του κινδύνου.

Ένα δεξαμενόπλοιο αυτού του μεγέθους που κινείται στη Μεσόγειο δεν μεταφέρει μόνο φορτίο. Μεταφέρει έκθεση σε κίνδυνο. Μια βλάβη στη μηχανή, ένα blackout, μια σύγκρουση, ένα πρόβλημα στο πηδάλιο ή μια αποτυχημένη ρυμούλκηση σε κακοκαιρία θα μπορούσαν γρήγορα να εξελιχθούν σε περιφερειακό περιστατικό. Κοντά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, στην Κύπρο ή στις προσεγγίσεις του Σουέζ, μια τεχνική βλάβη δεν είναι ποτέ απλώς τεχνική βλάβη. Μπορεί να γίνει περιβαλλοντική και οικονομική κρίση.

Ο πρώτος κίνδυνος είναι η ρύπανση. Ένα ατύχημα με δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου μπορεί να πλήξει αλιευτικές περιοχές, παραλίες, λιμάνια, θαλάσσια οικοσυστήματα και τουριστικές ζώνες. Ο καθαρισμός είναι αργός, ακριβός και πολιτικά επώδυνος. Ακόμη και μια περιορισμένη διαρροή μπορεί να κινητοποιήσει λιμενικές αρχές, ακτοφυλακή, εταιρείες διάσωσης και τοπικές διοικήσεις για ημέρες ή εβδομάδες. Ένα μεγαλύτερο περιστατικό μπορεί να αφήσει έναν λογαριασμό εκατομμυρίων.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι λιγότερο ορατός: η ασφάλιση.

Ένα πιστοποιητικό CLC που συνδέεται με το MIRES, με ισχύ από 28 Ιανουαρίου 2026 έως 5 Μαΐου 2026, αναφέρει την Calyndra Compass Ltd ως ιδιοκτήτρια και τη Soglasie Insurance Co. Ltd, με έδρα τη Μόσχα, ως ασφαλιστή ή εγγυητή. Αυτό το πιστοποιητικό υποτίθεται ότι αποδεικνύει πως υπάρχει οικονομική εγγύηση σε περίπτωση ζημιάς από πετρελαϊκή ρύπανση.

Όμως ακριβώς εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα.

Αν ένα δεξαμενόπλοιο καλύπτεται από έναν ασφαλιστή που υπόκειται σε κυρώσεις, είναι πολιτικά εκτεθειμένος ή δύσκολο να εξαναγκαστεί σε πληρωμή, το πιστοποιητικό μπορεί να αρκεί για να συνεχίσει το πλοίο να κινείται. Μπορεί όμως να μην αρκεί για να καθησυχάσει τα παράκτια κράτη μετά από μια διαρροή. Το έγγραφο μπορεί να είναι έγκυρο στα χαρτιά. Η πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν πρέπει να καταβληθούν αποζημιώσεις.

Το MIRES εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που παρατηρείται στον σκιώδη στόλο: παλαιότερα δεξαμενόπλοια, σημαίες ευκαιρίας, απομακρυσμένη ιδιοκτησία, λεπτές δομές διαχείρισης και ασφαλιστικές ρυθμίσεις που είναι δύσκολο να ελεγχθούν από έξω. Κάθε στοιχείο μπορεί να μοιάζει τεχνικό. Όλα μαζί όμως δημιουργούν απόσταση ανάμεσα στο πλοίο και την πραγματική λογοδοσία.

Υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια. Η Bellona ανέφερε ότι το MIRES χρησιμοποίησε τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό το 2025, παρότι δεν διέθετε ice class. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε χωρίς καταστροφή. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει ασφάλεια. Δείχνει προθυμία ανάληψης επιχειρησιακών κινδύνων που η κανονική εμπορική ναυτιλία συνήθως θα απέφευγε.

Δρομολόγια του MIRES τους τελευταίους 3 μήνες

Για την Ελλάδα, το συμπέρασμα είναι άβολο. Τα οφέλη αυτών των ταξιδιών είναι ιδιωτικά και μακρινά. Οι κίνδυνοι είναι τοπικοί και κοινοί. Το φορτίο μπορεί να εξυπηρετεί το ρωσικό εξαγωγικό σύστημα. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να βρίσκεται στο Χονγκ Κονγκ. Η σημαία μπορεί να είναι της Σιέρα Λεόνε. Ο ασφαλιστής μπορεί να είναι στη Μόσχα. Αν όμως το MIRES, ή ένα παρόμοιο δεξαμενόπλοιο, υποστεί ατύχημα στη Μεσόγειο, οι συνέπειες μπορεί να φτάσουν στα ελληνικά ύδατα, στην αλιεία, στα λιμάνια, στον τουρισμό και στους δημόσιους προϋπολογισμούς.

Αυτό είναι το κρυφό κόστος του σκιώδους στόλου. Δεν αποδυναμώνει μόνο τις κυρώσεις. Μεταφέρει τον ναυτιλιακό κίνδυνο στα παράκτια κράτη.

Το MIRES δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ακόμη ένα όνομα σε μια βάση δεδομένων κυρώσεων. Είναι μια κινούμενη προειδοποίηση. Και όσο δεξαμενόπλοια σαν αυτό συνεχίζουν να περνούν από τη Μεσόγειο, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να θέτει ένα πρακτικό ερώτημα: είναι τα έγγραφα πάνω στο πλοίο αρκετά ισχυρά για να προστατεύσουν τη θάλασσα ή απλώς αρκετά ισχυρά για να επιτρέψουν στο πλοίο να συνεχίσει να πλέει;

