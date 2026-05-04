Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη

Μια πρωτότυπη περιήγηση στην Άνω Πόλη της Πάτρας, με επίκεντρο τα λιγότερο ορατά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου, διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία, στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου με τίτλο «Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού».

Η δράση φέρει τον τίτλο «’Κρυμμένα’ αλλά όχι κρυφά. Γνωριμία με τα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής Πάτρας» και θα πραγματοποιηθεί με την επιμέλεια της αρχαιολόγου Κωνσταντίνας Ακτύπη και της ιστορικού-φιλολόγου Γιώτας Καΐκα-Μαντανίκα.

Μια βόλτα στην Άνω Πόλη με οδηγό τη ρωμαϊκή Πάτρα

Μετά τις προηγούμενες επιτυχημένες διαλέξεις του κύκλου, η Κοινο_Τοπία συνεχίζει με μια δράση διαφορετικού χαρακτήρα, βγάζοντας το κοινό από την αίθουσα και μεταφέροντάς το στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

Η περιήγηση θα ξεκινήσει από την περιοχή του Κάστρου, εκεί όπου σώζονται ορισμένες από τις πιο σημαντικές και καλύτερα διατηρημένες αρχαιότητες της πόλης. Πρόκειται για μνημεία που βρίσκονται συχνά δίπλα μας, κάτω από τα πόδια μας ή μέσα στη γειτονιά μας, χωρίς όμως να τα έχουμε πραγματικά προσέξει.

Στη διάρκεια της διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα δημόσια λουτρά της ρωμαϊκής εποχής, χώρους που συνδέονταν όχι μόνο με την καθαριότητα αλλά και με την κοινωνική συναναστροφή και μια ολόκληρη καθημερινή κουλτούρα.

Παράλληλα, θα σταθούν στην Πατρινέλα, που παραμένει εμβληματικά συνδεδεμένη με το Κάστρο, θα δουν τον πλακόστρωτο ρωμαϊκό δρόμο που οδηγούσε προς το Ωδείο, αλλά και ίχνη από κατοικίες με τοιχογραφίες, ψηφιδωτά δάπεδα, διακοσμητικές δεξαμενές και σύνθετα αποχετευτικά συστήματα.

Ένα ταξίδι 2.000 χρόνια πίσω

Η περιήγηση φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πίσω, μέσα από τα ίδια τα μνημεία που διατηρούν ζωντανές τις ιστορίες της ρωμαϊκής Πάτρας.

Μέσα στην καρδιά της σημερινής πόλης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δουν με διαφορετικό βλέμμα έναν χώρο γνώριμο, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο στρώματα ιστορίας που συνήθως περνούν απαρατήρητα.

Οι ημερομηνίες και οι κρατήσεις

Η περιήγηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και θα επαναληφθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, με διάρκεια περίπου δύο ώρες.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η κράτηση για μία από τις δύο ημερομηνίες μέσω της γραμματείας του συλλόγου στα τηλέφωνα 2610 622250 τις ώρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11 π.μ. – 2 μ.μ. και Πέμπτη, Παρασκευή 7 μ.μ. – 9 μ.μ., καθώς και στο 2610 277171 τις υπόλοιπες ώρες. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται και μέσω email στο info@koinotopia.gr.

Η δράση απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στον κύκλο εκδηλώσεων, αλλά και στους υποστηρικτές της οργάνωσης, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν επίσης ότι όσοι λάβουν μέρος θα πρέπει να έχουν μαζί τους παπούτσια κατάλληλα για περπάτημα, καπέλο και νερό.

Για την τελευταία, εξ αναβολής, διάλεξη του κύκλου «Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού», με ομιλητή τον ιστορικό Δημήτρη Κουσουρή, θα ακολουθήσει ξεχωριστό δελτίο Τύπου.

