Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Σε νέα επικίνδυνη φάση περνά η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, με ιρανικά μέσα να υποστηρίζουν ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε πυραυλικό χτύπημα κοντά στο νησί Τζασκ, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις ανοιχτές απειλές προς τις ΗΠΑ. Μέχρι αυτή την ώρα, ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται από την ιρανική πλευρά και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

04 Μάι. 2026 13:40
Pelop News

Νέα εκρηκτική διάσταση παίρνει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, μετά τον ισχυρισμό που μετέδωσε τη Δευτέρα το ιρανικό πρακτορείο Fars ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από την περιοχή, αναγκάστηκε να επιστρέψει και χτυπήθηκε από δύο πυραύλους κοντά στο νησί Τζασκ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της συγκεκριμένης αναφοράς, ενώ ούτε οι αμερικανικές αρχές είχαν δώσει άμεση επίσημη απάντηση όταν μεταδόθηκε η πληροφορία.

Το ίδιο 24ωρο, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα νέο χάρτη της θαλάσσιας ζώνης στα Στενά του Ορμούζ, την οποία παρουσιάζει ως περιοχή υπό τον έλεγχό του. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, η ζώνη αυτή εκτείνεται δυτικά από γραμμή ανάμεσα στο δυτικό άκρο του νησιού Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ ανατολικά φτάνει έως τη γραμμή μεταξύ του όρους Μομπάρακ του Ιράν και της Φουτζάιρα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σαφές αν και σε ποιο βαθμό αλλάζει στην πράξη η περιοχή που η Τεχεράνη δηλώνει ότι ελέγχει.

Την ίδια στιγμή πάντως, ανώτερη αμερικανική πηγή που επικαλείται ο Μπάρακ Ραβίντ του Axios, διαψεύδει πως υπάρχει αμερικανικό πλοίο το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους στην περιοχή.

Σε διάψευση προχώρησε και η CENTCOM.

Ανοικτές απειλές μετά το αμερικανικό σχέδιο για τα πλοία

Η νέα αυτή όξυνση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή να βγουν από τον Κόλπο. Απαντώντας, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη, και ειδικά ο αμερικανικός στρατός, θα στοχοποιηθεί αν επιχειρήσει να πλησιάσει ή να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ.

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης Χατάμ Αλ Ανμπίγια, δήλωσε ότι αν αμερικανικές δυνάμεις επιχειρήσουν να προσεγγίσουν την περιοχή, «θα στοχοθετηθούν και θα δεχτούν επίθεση», ενώ η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επανέλαβε ότι η ασφάλεια των Στενών βρίσκεται «στα δικά μας χέρια» και ότι η διέλευση πλοίων πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν το κλίμα πολεμικής νευρικότητας γύρω από ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο.

Γιατί το Ορμούζ παραμένει παγκόσμιο σημείο ανάφλεξης

Τα Στενά του Ορμούζ είναι νευραλγικό πέρασμα για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή αγορά, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Γι’ αυτό και κάθε στρατιωτική κίνηση, κάθε απειλή ή κάθε αναφορά σε επίθεση στην περιοχή αποκτά αμέσως διεθνές βάρος, επηρεάζοντας όχι μόνο την ασφάλεια στην περιοχή αλλά και τις αγορές, τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι το Ιράν ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο στα Στενά του Ορμούζ, με έναν νέο χάρτη ελέγχου, ευθείες απειλές προς τις ΗΠΑ και έναν βαρύ ισχυρισμό περί πυραυλικού πλήγματος σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό μέτωπο, αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στον ισχυρισμό και την επιβεβαίωση είναι από μόνη της είδηση.

 

