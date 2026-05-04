Η ώρα της αλήθειας για τον ΝΟΠ, μόνο νίκη με Χανιά

Η ώρα της αληθείας έφτασε για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία σήμερα το μεσημέρι (16.00) υποδέχεται τα Χανιά, για τον 1ο αγώνα της α΄ φάσης των play-oyt.

Η πατρινή ομάδα έχει το πλεονέκτημα έδρας και για να το διατηρήσει θέλει σήμερα μόνο τη νίκη ώστε να κάνει το πρώτο βήμα και να προηγηθεί 1-0.

Για τον σημερινό αγώνα μίλησε χθες στην ιστοσελίδα του ΝΟΠ ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης, ο οποίος τόνισε: «Γνωρίζουμε την κρισιμότητα της αναμέτρησης, όμως έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, ξέρουμε ότι το σκουφάκι του ΝΟΠ είναι πολύ βαρύ και θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι να νικήσουμε τα Χανιά».

Ο Έλληνας τεχνικός έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα στους παίκτες του προσπαθώντας να τους ντοπάρει ψυχολογικά ενόψει της κρίσιμης σειράς αγώνων.

Από την πλευρά της διοίκησης το Σαββατοκύριακο με ανακοινώσεις στα social media έχουν κάνει τα σχετικά καλέσματα στους φίλους του ΝΟΠ ώστε να έρθουν στο γήπεδο και να στηρίξουν τους παίκτες.

Η προετοιμασία του ΝΟΠ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, καθώς και ο Καβουσανός παρότι ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού θα δώσει κανονικά το παρών.

* Το παιχνίδι ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Γιώργος Σταυρίδης και Σπύρος Αχλαδιώτης.

