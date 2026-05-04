Σύμη: Συναγερμός για έξι ιταλικά αλιευτικά δίπλα στο νησί – Στο σημείο το Λιμενικό

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στη Σύμη η παρουσία έξι μεγάλων ιταλικών αλιευτικών σκαφών σε μικρή απόσταση από το νησί, με Έλληνες αλιείς να καταγγέλλουν το περιστατικό και το Λιμενικό να κινητοποιείται για έλεγχο στην περιοχή. Για το συγκεκριμένο συμβάν δεν εντόπισα μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού ή του υπουργείου, οπότε το παρακάτω βασίζεται στο δημοσίευμα που μου έστειλες.

Σύμη: Συναγερμός για έξι ιταλικά αλιευτικά δίπλα στο νησί – Στο σημείο το Λιμενικό
04 Μάι. 2026 13:23
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στη Σύμη μετά τον εντοπισμό έξι μεγάλων ιταλικών αλιευτικών σκαφών σε θαλάσσια περιοχή πολύ κοντά στο ακριτικό νησί, προκαλώντας έντονη αντίδραση στους Έλληνες αλιείς και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείσαι, τα σκάφη εντοπίστηκαν το πρωί να κινούνται και να αλιεύουν περίπου δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σύμης.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε οργή στους ντόπιους ψαράδες, οι οποίοι μιλούν για αλιευτικά μεγάλης ισχύος που λειτουργούν καταστροφικά για το θαλάσσιο περιβάλλον και για τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αλιείς ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές του νησιού, ζητώντας παρέμβαση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, υπήρξε επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, στην οποία καταγγέλθηκε το περιστατικό, ενώ δόθηκε εντολή σε σκάφος του Λιμενικού να μεταβεί στο σημείο. Στόχος του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και αλιείας και αν η δραστηριότητα των συγκεκριμένων σκαφών κινείται εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στην Πολίχνη κατέληξε σε ξύλο – Συνελήφθη 25χρονος

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ένταση στη Σύμη, καθώς αγγίζει ένα θέμα που αφορά άμεσα τους αλιείς, την επιβίωση των τοπικών επαγγελματιών και την προστασία των θαλάσσιων πόρων στην περιοχή. Εφόσον υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό ή το υπουργείο Ναυτιλίας, θα ξεκαθαρίσει και το ακριβές πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν τα έξι ιταλικά αλιευτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ