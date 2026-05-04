Σύμη: Συναγερμός για έξι ιταλικά αλιευτικά δίπλα στο νησί – Στο σημείο το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε στη Σύμη μετά τον εντοπισμό έξι μεγάλων ιταλικών αλιευτικών σκαφών σε θαλάσσια περιοχή πολύ κοντά στο ακριτικό νησί, προκαλώντας έντονη αντίδραση στους Έλληνες αλιείς και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείσαι, τα σκάφη εντοπίστηκαν το πρωί να κινούνται και να αλιεύουν περίπου δύο ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σύμης.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε οργή στους ντόπιους ψαράδες, οι οποίοι μιλούν για αλιευτικά μεγάλης ισχύος που λειτουργούν καταστροφικά για το θαλάσσιο περιβάλλον και για τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αλιείς ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές του νησιού, ζητώντας παρέμβαση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, υπήρξε επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, στην οποία καταγγέλθηκε το περιστατικό, ενώ δόθηκε εντολή σε σκάφος του Λιμενικού να μεταβεί στο σημείο. Στόχος του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και αλιείας και αν η δραστηριότητα των συγκεκριμένων σκαφών κινείται εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ένταση στη Σύμη, καθώς αγγίζει ένα θέμα που αφορά άμεσα τους αλιείς, την επιβίωση των τοπικών επαγγελματιών και την προστασία των θαλάσσιων πόρων στην περιοχή. Εφόσον υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό ή το υπουργείο Ναυτιλίας, θα ξεκαθαρίσει και το ακριβές πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν τα έξι ιταλικά αλιευτικά.

