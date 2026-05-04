Αχαΐα: Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, κλοπή και οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Νέες αστυνομικές υποθέσεις καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Αίγιο και Πάτρα, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών, κλοπή και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύλληψη στο Αίγιο για κατοχή κάνναβης

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Μαΐου, στο Αίγιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Κλοπή κινητού σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων

Λίγες ώρες νωρίτερα, επίσης στο Αίγιο, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άνδρα για κλοπή.

Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, ο συλληφθείς βρισκόταν σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων, όταν αφαίρεσε από ημεδαπό ένα κινητό τηλέφωνο. Η συσκευή εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της.

Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για ναρκωτικά

Το απόγευμα του Σαββάτου 3 Μαΐου, στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άνδρες για κατοχή ναρκωτικών.

Σε έλεγχο που τους έγινε, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να κατέχουν από κοινού δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1,8 γραμμαρίων.

Οδηγούσε φορτηγό χωρίς δίπλωμα

Μία ακόμη σύλληψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Μαΐου στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ημεδαπό άνδρα, ο οποίος οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο, και διαπίστωσαν ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Οι υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη δικαστική οδό, με τις σχετικές δικογραφίες να σχηματίζονται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

