Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο

Ο πεζόδρομος της Αγίου Νικολάου με τη Μαιζώνος ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, ρυθμό και χορό το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου, καθώς ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει ένα ξεχωριστό Open Street Latin Party με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και φιλοδοξεί να μετατρέψει το κέντρο της Πάτρας σε μια ανοιχτή μουσικοχορευτική σκηνή, με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό και έντονο latin χρώμα.

Live ρυθμός και χορευτική ατμόσφαιρα στο κέντρο

Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρεθεί το latin συγκρότημα Cubanita Sextet, που θα δώσει τον βασικό μουσικό παλμό της εκδήλωσης, ενώ τη συνέχεια θα κρατήσει το Havana Magic Nights με dj set, ανεβάζοντας το κέφι και δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα ανοιχτό πάρτι δρόμου με πολύ χορό και τραγούδι.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Οι «Γιοι και Κόρες» ανεβαίνουν στο act με ιστορίες ζωής και μνήμης

Η διοργάνωση ποντάρει ακριβώς σε αυτή την ατμόσφαιρα: σε έναν δημόσιο χώρο ανοιχτό σε όλους, όπου η μουσική θα συναντήσει την κίνηση και η πόλη θα αποκτήσει για ένα βράδυ ρυθμό… Καραϊβικής.

Συμμετοχή σχολών χορού της Πάτρας

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και πολλές σχολές χορού της Πάτρας, που θα πλαισιώσουν τη βραδιά με την παρουσία και τη δυναμική τους, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο παλμό στο μουσικοχορευτικό σκηνικό.

Μαζί με το κοινό αναμένεται να δημιουργήσουν μια μεγάλη γιορτή στον δρόμο, σε μια δράση που φέρνει την τέχνη του χορού έξω από τις αίθουσες και τη μεταφέρει στην καρδιά της πόλης.

Δωρεάν εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι σαφές: ο χορός ενώνει, απελευθερώνει και αποτελεί μία από τις πιο ζωντανές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες της Πάτρας να βρεθούν στο κέντρο και να συμμετάσχουν σε μια βραδιά με έντονο ρυθμό, εξωστρέφεια και γιορτινή διάθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



