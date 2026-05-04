Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο

Ένα μεγάλο υπαίθριο latin πάρτι στήνεται στο κέντρο της Πάτρας για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, με live μουσική, dj set και τη συμμετοχή σχολών χορού της πόλης σε μια βραδιά με ελεύθερη είσοδο.

Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
04 Μάι. 2026 13:26
Pelop News

Ο πεζόδρομος της Αγίου Νικολάου με τη Μαιζώνος ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, ρυθμό και χορό το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου, καθώς ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει ένα ξεχωριστό Open Street Latin Party με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και φιλοδοξεί να μετατρέψει το κέντρο της Πάτρας σε μια ανοιχτή μουσικοχορευτική σκηνή, με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό και έντονο latin χρώμα.

Live ρυθμός και χορευτική ατμόσφαιρα στο κέντρο

Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρεθεί το latin συγκρότημα Cubanita Sextet, που θα δώσει τον βασικό μουσικό παλμό της εκδήλωσης, ενώ τη συνέχεια θα κρατήσει το Havana Magic Nights με dj set, ανεβάζοντας το κέφι και δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα ανοιχτό πάρτι δρόμου με πολύ χορό και τραγούδι.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Οι «Γιοι και Κόρες» ανεβαίνουν στο act με ιστορίες ζωής και μνήμης

Η διοργάνωση ποντάρει ακριβώς σε αυτή την ατμόσφαιρα: σε έναν δημόσιο χώρο ανοιχτό σε όλους, όπου η μουσική θα συναντήσει την κίνηση και η πόλη θα αποκτήσει για ένα βράδυ ρυθμό… Καραϊβικής.

Συμμετοχή σχολών χορού της Πάτρας

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και πολλές σχολές χορού της Πάτρας, που θα πλαισιώσουν τη βραδιά με την παρουσία και τη δυναμική τους, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο παλμό στο μουσικοχορευτικό σκηνικό.

Μαζί με το κοινό αναμένεται να δημιουργήσουν μια μεγάλη γιορτή στον δρόμο, σε μια δράση που φέρνει την τέχνη του χορού έξω από τις αίθουσες και τη μεταφέρει στην καρδιά της πόλης.

Δωρεάν εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι σαφές: ο χορός ενώνει, απελευθερώνει και αποτελεί μία από τις πιο ζωντανές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες της Πάτρας να βρεθούν στο κέντρο και να συμμετάσχουν σε μια βραδιά με έντονο ρυθμό, εξωστρέφεια και γιορτινή διάθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ