Πάτρα: Οι «Γιοι και Κόρες» ανεβαίνουν στο act με ιστορίες ζωής και μνήμης

Στο θέατρο act της Πάτρας επιστρέφει η ομάδα ΣΚΑΛΕΤΑ με τη νέα της παράσταση, παρουσιάζοντας το έργο του Γιάννη Καλαβριανού «Γιοι και Κόρες», ένα σκηνικό μωσαϊκό αληθινών ιστοριών που διατρέχουν την ελληνική ιστορία και φωτίζουν την ανθρώπινη ανάγκη για ευτυχία.

04 Μάι. 2026 13:22
Μια νέα θεατρική πρόταση έρχεται στην Πάτρα από την ομάδα ΣΚΑΛΕΤΑ, που επιστρέφει στη σκηνή με το έργο του Γιάννη Καλαβριανού «Γιοι και Κόρες», σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Ηλιοπούλου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο act, στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, από τις 6 έως τις 10 Μαΐου και από τις 13 έως τις 17 Μαΐου, με ώρα έναρξης 21.30.

Πρόκειται για μια παράσταση που επιχειρεί να προσεγγίσει αλλιώς τη νεότερη ελληνική ιστορία, όχι μέσα από τα επίσημα γεγονότα και τις μεγάλες αφηγήσεις, αλλά μέσα από τις φωνές ανθρώπων της καθημερινότητας. Το έργο βασίζεται σε πραγματικές μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις ηλικιωμένων ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και συνθέτει ένα σκηνικό σύνολο από προσωπικές διαδρομές, βιώματα και εξομολογήσεις.

Μια άλλη αφήγηση της ελληνικής εμπειρίας

Το «Γιοι και Κόρες» λειτουργεί ως ένα μωσαϊκό μνήμης που ξεκινά από τη Μικρασιατική Καταστροφή και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Μέσα από μικρές και μεγάλες ιστορίες, η παράσταση παρακολουθεί ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολέμους, εμφύλιες συγκρούσεις, κοινωνικές δυσκολίες και προσωπικές απώλειες, αλλά εξακολούθησαν να αναζητούν, πεισματικά, μια θέση για την ευτυχία μέσα στη ζωή τους.

Η παράσταση δεν στέκεται μόνο στην ιστορική αναδρομή. Αυτό που την απασχολεί είναι κυρίως ο άνθρωπος πίσω από τα γεγονότα. Οι μικρές αφηγήσεις, οι σιωπές, τα μυστικά, οι ανείπωτες φράσεις και οι αποχαιρετισμοί που δεν ολοκληρώθηκαν γίνονται το υλικό μιας θεατρικής συνάντησης με όσα συνήθως μένουν στο περιθώριο της Ιστορίας.

Η σκηνοθετική ματιά της Γεωργίας Ηλιοπούλου

Στο σημείωμά της, η σκηνοθέτρια Γεωργία Ηλιοπούλου εστιάζει ακριβώς σε αυτές τις χαμένες ή μισοειπωμένες ιστορίες. Θέτει στο κέντρο της παράστασης τις εξομολογήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, τις λέξεις που έμειναν μέσα στους ανθρώπους, αλλά και το βάρος που μπορεί να αφήσει πάνω μας μια ιστορία όταν πραγματικά τη δεχτούμε και τη φέρουμε μαζί μας.

Η ίδια περιγράφει την παράσταση ως μια απόπειρα να ακουστούν φωνές που έμειναν χαμηλά, σε παύσεις, σε βλέμματα, σε ανάσες ανάμεσα στις λέξεις. Και προτείνει μια βαθιά ανθρώπινη ανάγνωση: ίσως τελικά να είμαστε οι ιστορίες που κουβαλάμε, εκείνες που δεν προλάβαμε να πούμε, αλλά και εκείνες που ποτέ δεν ζήσαμε.

Το σημείωμα του συγγραφέα

Στο δικό του σημείωμα, ο Γιάννης Καλαβριανός υπογραμμίζει ότι όλες οι ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο είναι αληθινές. Όπως αναφέρει, το τελικό αποτέλεσμα συνθέτει ένα μωσαϊκό άγραφων ιστοριών μιας ζωής που πιέζεται, παρεκκλίνει, δοκιμάζεται και συχνά αποτυγχάνει, αλλά συνεχίζει να επιμένει και να αναζητά την ευτυχία κάτω και δίπλα από την επίσημα καταγεγραμμένη Ιστορία.

Η παρατήρηση αυτή δίνει και το βασικό συναισθηματικό στίγμα του έργου, το οποίο δεν αντιμετωπίζει την Ιστορία ως στατικό φόντο, αλλά ως πεδίο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να διασώσουν την προσωπική τους αλήθεια.

Η ταυτότητα της παράστασης

Το κείμενο υπογράφει ο Γιάννης Καλαβριανός, ενώ τη σκηνοθεσία έχει η Γεωργία Ηλιοπούλου.

Στην παράσταση παίζουν οι: Όλγα Καίσαρη, Γιάννης Κολόμβος, Μαρία Λεχουρίτη, Βασίλης Μεντζελόπουλος, Αντιγόνη Μιχαλοπούλου, Διονυσία Μιχαλοπούλου, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος, Μάγδα Ντίλιου, Εβελίνα Ντέκα, Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, Πολύδωρος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Ροδόπουλος, Μαριλένα Σταματελάτου, Κώστας Τσορτός, Ρεβέκκα Τσούλου και Τάκης Χρονόπουλος.

Τις φωτογραφίες υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κουτσιουμπός, ενώ η παραγωγή είναι του Ερασιτεχνικού Συλλόγου ΘΕΣΗ.

Πληροφορίες παραστάσεων

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 6, 7, 8, 9, 10 Μαΐου και στις 13, 14, 15, 16, 17 Μαΐου, στις 21.30, στο θέατρο act στην Πάτρα.

Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ.

Για κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 2610272037 και 6936122263.

