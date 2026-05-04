Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας, το οποίο συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα φέρει στο προσκήνιο τον θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως γέφυρα ανάμεσα στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Στο επίκεντρο η σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας

Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία της μαθητείας ως ενός εργαλείου που ενισχύει την επαγγελματική ετοιμότητα των νέων και δημιουργεί πιο ουσιαστική σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον κόσμο της παραγωγής.

Παράλληλα, επιδιώκεται να φωτιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο θεσμός μπορεί να στηρίξει την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων και μαθητευόμενων, αλλά και να προσφέρει στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ ουσιαστική και τυπική ενδυνάμωση, μέσα από την αναβάθμιση του τίτλου τους σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Διάλογος, καλές πρακτικές και σύγχρονα εργαλεία

Το συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, δίνοντας βήμα σε ερευνητικά αποτελέσματα, καλές πρακτικές, καινοτόμες προσεγγίσεις, διεθνείς εμπειρίες και νέα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην ποιοτική εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδιώκεται να ενισχυθεί συνολικά η εξέλιξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε μια περίοδο όπου η σύνδεση των σπουδών με την απασχόληση παραμένει κρίσιμο ζητούμενο.

Σε ποιους απευθύνεται

Η διοργάνωση απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές, στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικές οργανώσεις, αλλά και μαθητευόμενους και αποφοίτους του θεσμού.

Με αυτόν τον τρόπο, το συνέδριο επιχειρεί να ανοίξει έναν πιο ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα σε όσους διαμορφώνουν, υλοποιούν ή βιώνουν στην πράξη τη μαθητεία.

Η τελετή έναρξης

Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:30, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει χαιρετισμούς επισήμων και σύντομες παρουσιάσεις, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Πάτρας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Συντονισμού και Πληροφόρησης, με υπεύθυνους τον Γιώργο Ραβασόπουλο, Συντονιστή Μαθητείας ΠΔΕΔΕ, και τη Βασιλική Μπρούλια, Υποστήριξη Μαθητείας ΠΔΕΔΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-362429

Email: 2mathiteia@gmail.com

