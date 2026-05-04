Καστανίδης κατά Ανδρουλάκη: Παραίτηση-βόμβα από το ΠΑΣΟΚ με σκληρό πολιτικό κατηγορώ

Νέα ισχυρή αναταραχή προκαλείται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, μετά την παραίτηση του πρώην υπουργού Χάρη Καστανίδη, ο οποίος στρέφεται με σφοδρότητα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και μιλά ανοιχτά για μια οργανωμένη προσπάθεια πολιτικού του παραμερισμού. Στην επιστολή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, ο κ. Καστανίδης ξεκαθαρίζει ότι δεν αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ ως ιστορικό και ιδεολογικό χώρο, αλλά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη».

Ο πρώην υπουργός απαριθμεί μια σειρά από κινήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες παρουσιάζει ως κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Στέκεται ιδιαίτερα στην επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2023, κάτι που, όπως υποστηρίζει, τον άφησε εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, παρότι είχε εκλεγεί πρώτος από τους πολίτες. Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται και με την παλαιότερη δημόσια αντιπαράθεσή του με την ηγεσία του κόμματος, η οποία είχε ήδη καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Οι αιχμές για αποκλεισμό και η «σταγόνα» που ξεχείλισε το ποτήρι

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Χάρης Καστανίδης δεν μένει μόνο στο θέμα της έδρας. Καταγγέλλει ότι συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απειλούσαν κομματικές οργανώσεις που τον καλούσαν ως ομιλητή, ενώ αποδίδει προσωπικά στον κ. Ανδρουλάκη και την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού, υποστηρίζοντας ότι στόχευε αποκλειστικά στον δικό του αποκλεισμό από τα ψηφοδέλτια. Ως σημείο χωρίς επιστροφή περιγράφει τη θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου θητειών για τους βουλευτές, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, τονίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή, στην πράξη, αφορούσε μόνον τον ίδιο.

Ο κ. Καστανίδης απορρίπτει με οξύ τρόπο το επιχείρημα ότι οι βουλευτές με μακρά κοινοβουλευτική παρουσία ταυτίζονται με πελατειακές σχέσεις και λογικές ρουσφετιού. Χαρακτηρίζει τον σχετικό ισχυρισμό «προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο» και αντιτείνει ότι η πολιτική εντιμότητα, η αξιοπρέπεια και η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον δεν κρίνονται από τον αριθμό των θητειών, αλλά από το ήθος και τη στάση κάθε προσώπου.

Βαριές φράσεις και ευθείες βολές κατά της ηγεσίας

Το πιο αιχμηρό μέρος της επιστολής βρίσκεται στην πολιτική ερμηνεία που δίνει ο ίδιος για τη στάση της ηγεσίας. Ο Χάρης Καστανίδης αναφέρει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους» πως δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία στο κόμμα και προσθέτει ότι στόχος είναι να μείνει «ελεύθερο το πεδίο» για αποφάσεις και κυρίως για «μετεκλογικές πολιτικές επιλογές». Με αυτόν τον τρόπο, η παραίτησή του δεν εμφανίζεται ως προσωπικό επεισόδιο, αλλά ως μείζον πολιτικό μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος.

Η ρήξη κορυφώνεται στο φινάλε της επιστολής, όπου ο πρώην υπουργός επιλέγει να αποχαιρετήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με τη γνωστή φράση του Σατωβριάνδου: «Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα». Πρόκειται για διατύπωση που αποτυπώνει το μέγεθος της σύγκρουσης και δίνει βαρύ πολιτικό τόνο στην αποχώρησή του.

Μια αποχώρηση με εσωκομματικό αποτύπωμα

Η παραίτηση Καστανίδη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ βρίσκονταν ήδη σε τροχιά ρήξης. Προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν καταγράψει την όξυνση στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις για τον αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια, στοιχείο που προσδίδει συνέχεια και βάθος στη σημερινή εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση του πρώην υπουργού δεν περνά ως μια τυπική κομματική διαφωνία. Αντιθέτως, προσθέτει νέα πίεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας, με σκληρές προσωπικές αιχμές, σαφές πολιτικό υπόβαθρο και ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά, με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.

Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.

Στις εκλογές του 2023, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις, που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Και για μην μείνει καμμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα.

Στο forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.

Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος.

Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος.

Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη Δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών.

Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί την δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτήδειου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκαιρινός τους.

Σε ό,τι με αφορά, μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου τον άνθρωπο που συνέταξε τον ιδρυτικό νόμο για τον Συνήγορο του Πολίτη, που ίδρυσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που δεν δίστασε να παραιτηθεί από υπουργός, υπερασπιζόμενος την διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, όταν η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως βασικές διατάξεις νόμων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής φέρουν την υπογραφή μου, ως υπουργού Δικαιοσύνης.

Η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και όχι στις εκλογικές πελατείες έχουν σχέση με τη συνείδηση, τον χαρακτήρα, το ήθος των προσώπων και όχι με το εύρος των θητειών.

Συμπεραίνω. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και, κυρίως, για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω, γι’ αυτό, την παραίτησή μου.

Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη.

Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατωβριάνδου: «Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα».

Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχισθούν.

4.5.2026

Χάρης Καστανίδης

