Λοβέρδος: Το βίντεο με τα «θα» από τη Μάνη και το καρφί για την παροχολογία

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok σχολίασε ο Ανδρέας Λοβέρδος τη γνώριμη προεκλογική ρητορική των υποσχέσεων, στήνοντας από τον Γερολιμένα της Μάνης έναν διαφορετικό… πολιτικό λόγο.

Λοβέρδος: Το βίντεο με τα «θα» από τη Μάνη και το καρφί για την παροχολογία
04 Μάι. 2026 11:55
Pelop News

Με ένα βίντεο σε πιο ανάλαφρο και σατιρικό ύφος επέλεξε ο Ανδρέας Λοβέρδος να σχολιάσει στο TikTok τη ρητορική των υποσχέσεων που, όπως συχνά λέγεται, επιστρέφει δυναμικά κάθε φορά που πλησιάζει η εκλογική περίοδος.

Από τον Γερολιμένα στη Μάνη, όπου βρέθηκε για την Πρωτομαγιά, ο κ. Λοβέρδος εμφανίστηκε να δίνει έναν διαφορετικό… λόγο, στηρίζοντας όλο το χιουμοριστικό σκεπτικό του βίντεο σε μία μόνο λέξη: το «θα».

Διαβάστε επίσης: Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια

Το βίντεο με το προεκλογικό σχόλιο

Στο σύντομο απόσπασμα, ο Ανδρέας Λοβέρδος απευθύνεται σε ένα υποτιθέμενο κοινό, επαναλαμβάνοντας διαδοχικά το «θα, θα, θα, θα, θα», σε μια εμφανή αναφορά στην υπερβολική υποσχεσιολογία που συνοδεύει συχνά τον δημόσιο πολιτικό λόγο.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να σατιρίσει την τακτική των εύκολων δεσμεύσεων, επιλέγοντας μια απλή αλλά αναγνωρίσιμη εικόνα που παραπέμπει ευθέως στην προεκλογική γλώσσα.

@aloverdos #aloverdos #fyp #mpesfy ♬ πρωτότυπος ήχος – Andreas Loverdos

«Χωρίς άλλα λόγια»

Το ύφος του βίντεο συμπληρώνεται και από τη λεζάντα που το συνοδεύει, καθώς ο κ. Λοβέρδος έγραψε χαρακτηριστικά: «χωρίς άλλα λόγια».

Με τη φράση αυτή έδωσε το τελικό στίγμα της ανάρτησης, αφήνοντας το μήνυμα να περάσει μέσα από την ίδια την επανάληψη και τη σάτιρα, χωρίς περαιτέρω ανάλυση ή πολιτικό σχολιασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ