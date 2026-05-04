Λοβέρδος: Το βίντεο με τα «θα» από τη Μάνη και το καρφί για την παροχολογία

Με ένα βίντεο σε πιο ανάλαφρο και σατιρικό ύφος επέλεξε ο Ανδρέας Λοβέρδος να σχολιάσει στο TikTok τη ρητορική των υποσχέσεων που, όπως συχνά λέγεται, επιστρέφει δυναμικά κάθε φορά που πλησιάζει η εκλογική περίοδος.

Από τον Γερολιμένα στη Μάνη, όπου βρέθηκε για την Πρωτομαγιά, ο κ. Λοβέρδος εμφανίστηκε να δίνει έναν διαφορετικό… λόγο, στηρίζοντας όλο το χιουμοριστικό σκεπτικό του βίντεο σε μία μόνο λέξη: το «θα».

Διαβάστε επίσης: Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια

Το βίντεο με το προεκλογικό σχόλιο

Στο σύντομο απόσπασμα, ο Ανδρέας Λοβέρδος απευθύνεται σε ένα υποτιθέμενο κοινό, επαναλαμβάνοντας διαδοχικά το «θα, θα, θα, θα, θα», σε μια εμφανή αναφορά στην υπερβολική υποσχεσιολογία που συνοδεύει συχνά τον δημόσιο πολιτικό λόγο.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να σατιρίσει την τακτική των εύκολων δεσμεύσεων, επιλέγοντας μια απλή αλλά αναγνωρίσιμη εικόνα που παραπέμπει ευθέως στην προεκλογική γλώσσα.

«Χωρίς άλλα λόγια»

Το ύφος του βίντεο συμπληρώνεται και από τη λεζάντα που το συνοδεύει, καθώς ο κ. Λοβέρδος έγραψε χαρακτηριστικά: «χωρίς άλλα λόγια».

Με τη φράση αυτή έδωσε το τελικό στίγμα της ανάρτησης, αφήνοντας το μήνυμα να περάσει μέσα από την ίδια την επανάληψη και τη σάτιρα, χωρίς περαιτέρω ανάλυση ή πολιτικό σχολιασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



