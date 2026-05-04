Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια
Συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν ο Νίκος Δένδιας και ο Επίτροπος της Ε.Ε. για την άμυνα και το διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, με επίκεντρο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.
Συνάντηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για την άμυνα και το διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, είχε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συζητούν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.
Η συζήτηση εστίασε στην ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς και στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.
