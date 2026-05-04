Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια

Συνάντηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για την άμυνα και το διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, είχε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συζητούν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φρένο» από τη ΝΔ στην Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Η συζήτηση εστίασε στην ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς και στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



