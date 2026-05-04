Αιγιάλεια – Η Μαρία Τσουκαλά στην «Π»: «Η ρήξη επήλθε την ημέρα που εξελέγη δήμαρχος»

Την πρώτη της συνέντευξη, από τότε που τέθηκε εκτός δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας (δεν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές το 2023 με την παράταξη Κώστα Σπηλιόπουλου), δίνει η Μαρία Τσουκαλά στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας».

Η ιατρός-πνευμονολόγος, επί σειρά ετών πρόεδρος του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ) και για πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος του Δήμου, είναι από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν στενά με τα Οινοξένεια, που πρωταγωνίστησαν για χρόνια στην πολιτιστική και καλλιτεχνική άνθηση της περιοχής και που ο πολιτικός τους λόγος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η κ. Τσουκαλά, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, μιλάει για την κρίση που έχει ξεσπάσει στα Οινοξένεια, για την διάσπαση της δημοτικής ομάδας Ανδριόπουλου και για το αν σκέφτεται να επιστρέψει, μέσω των εκλογών το 2028, στο δημοτικό πεδίο.

-Ως τέως πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ, που συνδέσατε το όνομά σας με τον Φορέα, πώς κρίνετε την τελευταία εξέλιξη για τα Οινοξένεια, που πιθανότατα δεν θα γίνουν φέτος ή θα γίνουν κουτσουρεμένα. Ποιος θεωρείτε πως έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για αυτή την εξέλιξη; Και τι θα σημαίνει επί της ουσίας αν δεν γίνουν όπως πρέπει τα Οινοξένεια;

Σημασία τώρα δεν έχει ποιος φταίει, αλλά ποιος χάνει από αυτή την όντως δυσάρεστη εξέλιξη. Και δυστυχώς χάνει ο δήμος. Το χειρότερο είναι ότι δεν το έχει καταλάβει. Τα Οινοξένεια είναι ένας θεσμός που στα χέρια του δήμου καθίσταται αναπτυξιακό εργαλείο πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό έπρεπε να προλάβει οτιδήποτε είχε προκύψει που τα έθετε σε κίνδυνο. Αλλά με πολλή ελαφρότητα αποφάσισε, ερήμην του Δικτύου που είναι η κινητήριος δύναμη, να δώσει μια μικρή δόση για να μη κατηγορηθεί για την απαξίωσή τους. Μιας και μου δίνετε την ευκαιρία, θέλω να προσθέσω ότι τα Οινοξένεια θέλουν επανασχεδιασμό, με ομάδα εργασίας και με άτομα που ξέρουν την πολιτιστική ανάπτυξη. Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα, το περιβάλλον γίνεται πολύ ανταγωνιστικό και χρειάζονται άνθρωποι ειδικοί, με εξειδικευμένες γνώσεις. Και πάνω απ’ όλα ο δήμος να πρωταγωνιστεί και να συνεργάζεται με το Δίκτυο.

-Πώς θα κρίνατε τη μέχρι τώρα θητεία της δημοτικής ομάδας του Παναγιώτη Ανδριόπουλου;

Εγκλωβισμένη στις προθέσεις, δεσμεύσεις και απόψεις του τέως δημάρχου. Λείπει όμως το σχέδιο και το όραμα, που δυστυχώς δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Ο κ. Ανδριόπουλος χρειαζόταν να επαναπροσδιορίσει στόχους και προτεραιότητες.

-Εκτιμάτε ότι οι αποχωρήσεις των 3 πρώην αντιδημάρχων, της κ. Σταυροπούλου, του κ. Φιλιππάτου και του κ. Χριστόπουλου, ήταν πλήγμα για τη δημοτική αρχή; Και τι σημαίνει για εσάς η ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών;

Οντως, αυτές δεν είναι απλές αποχωρήσεις, όπως συμβαίνει πολλές φορές, αλλά ρήξη πραγματική, η οποία κυοφορεί ένα νέο σχήμα που ίσως δούμε στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Η ρήξη βέβαια επήλθε την ημέρα που εξελέγη δήμαρχος ο κ. Ανδριόπουλος. Διαδικασία που έγινε με διχασμένη τη δημοτική ομάδα και με μυστικές συσκέψεις εκατέρωθεν. Αυτές είναι πληγές που δύσκολα επουλώνονται. Στη θέση του κ. Ανδριόπουλου, δεν θα είχα δεχτεί ποτέ να εκλεγώ από τη μισή σχεδόν δημοτική ομάδα.

-Σας λείπει καθόλου τα τελευταία χρόνια η ενασχόληση με τα δημοτικά πράγματα; Νιώθετε κάποιο κενό;

Πέρασα μια 10ετία που δε θα την ξεχάσω ποτέ. Με πολλές πίκρες αλλά και χαρές και ικανοποίηση. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Ομως, να νιώθω κενό, όχι, ποτέ. Η δουλειά μου πρωτίστως δεν με αφήνει να νιώσω κενό, αλλά, ξέρετε, η ζωή έχει πολλές διαδρομές, μερικές τρελά ενδιαφέρουσες. Σας εξομολογούμαι ότι υπάρχουν φορές που δεν με φτάνει το 24ωρο. Τίποτε δεν είναι μόνιμο όταν είσαι αιρετός. Υπήρχαν πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω και δεν είχα τον χρόνο.

-Εχετε αποφασίσει αν θα μετάσχετε στις επόμενες δημοτικές εκλογές με κάποιον συνδυασμό;

Είναι πολύ νωρίς. Βλέπω που όλοι βιάζονται και φοβάμαι. Θα δούμε. Τίποτε δεν είναι δεδομένο ή αυτονόητο. Αλλωστε είμαι της άποψης ότι πρέπει να έρθουν νέοι άνθρωποι με ανοιχτούς ορίζοντες και φρέσκιες και σύγχρονες ιδέες.

