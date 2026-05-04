Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην απειλή του για επιβολή δασμών 25% στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που προέρχονται από την Ευρώπη, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, μιλώντας στο Bloomberg Television πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε ότι η πρώτη επιλογή της Ευρώπης παραμένει ο διάλογος.

«Η πρώτη μας επιλογή είναι πάντα ο διάλογος — θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία και πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση», ανέφερε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εάν υπάρξει απόκλιση από όσα έχουν συμφωνηθεί, «προφανώς όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Η νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ

Η απειλή του Τραμπ προστίθεται στις ήδη αυξημένες εντάσεις γύρω από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ, η οποία εξακολουθεί να καθυστερεί.

Οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε αρχική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο οι ευρωπαίοι νομοθέτες δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει, ζητώντας περαιτέρω τροποποιήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τη συμφωνία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ έχει «εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις αυτής της εξίσωσης».

«Η δική μας πλευρά έχει τηρήσει πλήρως τη συμφωνία, τόσο ως προς τη δέσμευση της κοινής δήλωσης όσο και ως προς το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η Ευρώπη γνωρίζει ότι πρέπει να επιταχύνει, αλλά από την πλευρά της υπάρχει προβλεψιμότητα.

Οι δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο

Η διαφωνία για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά δεν είναι το μοναδικό ανοιχτό μέτωπο στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ.

Ακόμη και πριν από την τελευταία απειλή Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφραζε δυσαρέσκεια για τους αμερικανικούς δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Παρά την πρόσφατη αναθεώρηση από την κυβέρνηση Τραμπ, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές εξαγωγές που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέταλλα θα επιβαρύνονταν με υψηλότερους δασμούς.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση αυτής της μακροχρόνιας διαφωνίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα τους ευρωπαίους διπλωμάτες ότι είναι έτοιμη να απαντήσει, εφόσον χρειαστεί.

«Περιττή και ατυχής» η συζήτηση για νέους δασμούς

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση για νέους δασμούς «εντελώς περιττή και ιδιαίτερα ατυχή», σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ήδη υπό πίεση.

Η νέα κίνηση Τραμπ αναζωπυρώνει μια εμπορική διαμάχη με ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά μπλοκ του κόσμου, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των τιμών ενέργειας δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα.

«Το τελευταίο που χρειάζονται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας, πέρα από όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Ο κίνδυνος να γίνει η ενεργειακή κρίση δημοσιονομική

Οι οικονομικές πιέσεις έχουν ήδη οδηγήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην υιοθέτηση πακέτων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι τα μέτρα που αποδίδουν περισσότερο είναι εκείνα που στοχεύουν όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Τα μέτρα που αποδίδουν είναι εκείνα που είναι πιο στοχευμένα προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει αυτή τη στιγμή η κατάλληλη αποτύπωση της κατάστασης και η σωστή ευρωπαϊκή αντίδραση, καθώς ο στόχος είναι να μη μετατραπεί η ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση.

Η δήλωσή του δείχνει ότι η Ευρώπη προσπαθεί να κινηθεί σε δύο επίπεδα: από τη μία να αποφύγει μια νέα εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ και από την άλλη να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής αστάθειας στις οικονομίες της.

