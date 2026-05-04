Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια: Συγκρατημένες κινήσεις εν αναμονή του «Project Freedom»

Με επιφυλακτικότητα ξεκίνησε η εβδομάδα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την «απελευθέρωση» ακινητοποιημένων εμπορικών πλοίων.

Οριακές διακυμάνσεις σε Brent και WTI

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινούνται με μικρές διακυμάνσεις, παραμένοντας πάντως πάνω από τα 107-108 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Δευτέρας (4 Μαΐου 2026), μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το αμερικανικό WTI, το οποίο διαπραγματεύεται κοντά στα 101-102 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές.

«Project Freedom» και γεωπολιτικά μηνύματα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοβουλία «Project Freedom», μέσω της οποίας η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διευκολύνει την αποχώρηση πολιτικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ – μια κρίσιμη πλωτή οδό για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Το σχέδιο αφορά κυρίως πλοία χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής εμπορίου και την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν φέρεται να επανεξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ σε πρόταση 14 σημείων, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο.

Η επίδραση της κρίσης στις τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο από την αρχή του έτους, καθώς:

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει την προσφορά

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ περιορίζει τη διακίνηση πετρελαίου

Η αβεβαιότητα ενισχύει τη μεταβλητότητα στις αγορές

Η περιοχή αποτελεί κομβικό πέρασμα για μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε εξέλιξη ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο ρόλος του ΟΠΕΚ+

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί τις κινήσεις του ΟΠΕΚ+, ο οποίος συμφώνησε σε μια συμβολική αύξηση της παραγωγής για τον Ιούνιο.

Η απόφαση ερμηνεύεται ως ένδειξη σταθερότητας («business as usual»), παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αποχώρηση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη συμμαχία.

Αναμονή και νευρικότητα στις αγορές

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των τιμών, καθώς οι αγορές θα συνεχίσουν να ζυγίζουν:

Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Την εφαρμογή του «Project Freedom»

Τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ+

Τις ενδείξεις για διπλωματική αποκλιμάκωση

Η ισορροπία μεταξύ προσφοράς, γεωπολιτικού ρίσκου και πολιτικών αποφάσεων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις σε μια αγορά που παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κάθε νέα εξέλιξη.

