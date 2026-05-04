«Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και απειλές από το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία εμπορικών πλοίων τρίτων χωρών που έχουν εγκλωβιστεί στην κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία.

Μαζική κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) παρουσίασε το επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει:

Αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους

Περισσότερα από 100 αεροσκάφη (χερσαία και ναυτικά)

Μη επανδρωμένα συστήματα πολλαπλών αποστολών

Περίπου 15.000 στρατιωτικούς

Η κινητοποίηση αυτή καταδεικνύει την πρόθεση των ΗΠΑ να διασφαλίσουν τον έλεγχο της περιοχής, χωρίς όμως –τουλάχιστον προς το παρόν– να προχωρούν σε πλήρη ναυτική συνοδεία εμπορικών πλοίων.

Σκληρή προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση και ιδιαίτερα αυστηρή. Ο Εμπραχίμ Αζιζί, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ναυσιπλοΐας θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Η δήλωση αυτή εντείνει τον φόβο για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση σε μία από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Τι προβλέπει η «Επιχείρηση Ελευθερία»

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η απόφαση ελήφθη μετά από αιτήματα χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με πλοία τους που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Η επιχείρηση εστιάζει σε:

Καθοδήγηση πλοίων σε ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές

Παροχή πληροφοριών για περιοχές με πιθανή ναρκοθέτηση

Υποστήριξη πληρωμάτων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και εφόδια

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται –τουλάχιστον σε αυτή τη φάση– για κλασική στρατιωτική συνοδεία, αλλά για έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ κρατών, ναυτιλιακών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Σκεπτικισμός για την αποτελεσματικότητα

Παρά τις διαβεβαιώσεις, διπλωματικές και ναυτιλιακές πηγές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η επιχείρηση μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες στο παρελθόν δεν απέδωσαν, κυρίως λόγω της απουσίας ενεργής στρατιωτικής συνοδείας. Χωρίς πολεμικά πλοία να προστατεύουν άμεσα τα εμπορικά σκάφη, εκτιμάται ότι ο κίνδυνος επιθέσεων παραμένει υψηλός.

«Επιχείρηση αποτροπής» και ψυχολογικής ασφάλειας

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η «Επιχείρηση Ελευθερία» έχει και έναν δεύτερο στόχο: να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η πρώην αξιωματικός ναυτικού Τζένιφερ Πάρκερ εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την αεροναυτική παρουσία στην περιοχή, με περιπολίες και επιτήρηση από αέρος, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές απειλές.

Όπως σημειώνει, η επιχείρηση δεν αφορά τόσο την άμεση προστασία συγκεκριμένων πλοίων, όσο τη συνολική αλλαγή του περιβάλλοντος ασφαλείας, ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς φόβο.

Στενά του Ορμούζ: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανησυχίας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, με μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου να διέρχεται καθημερινά από την περιοχή.

Οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση έχει άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Με την ένταση να αυξάνεται και τις στρατιωτικές κινήσεις να πυκνώνουν, η περιοχή εισέρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης.

