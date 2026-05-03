Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ

Είναι γνωστό ότι ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, αγαπά τον αθλητισμό και το δείχνει σε κάθε περίπτωση.

Όπως έκανε και πριν από λίγα λεπτά, όπου έκανε ανάρτηση κάλεσμα για την κρίσιμη προσπάθεια που δίνει αύριο η ανδρική ομάδα του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται τα Χανιά, στον πρώτο τελικό παραμονής.

Η ανάρτηση του Αναπληρωτή Αντιπερειφερειάρχη:

Ο ΝΟΠ , η ιστορία του ναυταθλητισμού μας , το σκουφάκι που μας παραπέμπει σε εικόνες δόξας , δίνει αύριο αγώνα παραμονής , αγώνα κρίσιμο για το μέλλον του, για την Πόλη μας , για την σύνδεση με τις όμορφες στιγμές που μας έχει χαρίσει , θέλει την παρουσία μας , θέλει την φωνή μας , θέλει την ώθηση της εξέδρας

Οι παραστάσεις , οι εικόνες μιας άλλης εποχής μπορούν να επαναληφθούν στην πισίνα μας , αν βοηθήσουμε όλοι οι πολίτες

Μαζί τους λοιπόν».

