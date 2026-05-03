Αποκάλυψη Λαζόπουλου: Γιατί το Απόστολος έγινε Λάκης

Τι είπε ο δημοφιλής καλλιτέχνης στη Νίκη Λυμπεράκη στο Mega το απόγευμα της Κυριακής.

03 Μάι. 2026 21:59
Ο Λάκης Λαζόπουλος μοιράστηκε ιστορίες από τη ζωή του με τη Νίκη Λυμπεράκη στο Mega το απόγευμα της Κυριακής.

Χαρακτηριστική αυτή για την αλλαγή του ονόματός του. Όταν κατά την πρώτη του δουλειά αυτό δεν χωρούσε στην πινακίδα του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Τότε η Άννα Βαγενά αποφάσισε να γίνει από Απόστολος Λάκης, για συντομία. «Το Λάκης καθιερώθηκε γιατί δεν χώραγε το Απόστολος», αναφέρει ο ίδιος.

Τόνισε πως η παρουσία του στο θέατρο και την τηλεόραση τελείωσε όπως την ήξερε το κοινό. Καθώς ψάχνει για νέα πράγματα και ορίζοντες έκφρασης. «Θέλω να σου πω ότι μαζί τελείωσε και η δική μου βόλτα στον χώρο αυτόν που ήμουν, στα θέατρα, σε όλα αυτά. Το μυαλό μου έχει αλλάξει τελείως. Συμπίπτει με το τέλος μιας μεγάλης βόλτας που είχα στο μυαλό μου κάνει γι’ αυτή τη διαδρομή. Τώρα, ψάχνω καινούργια πράγματα να κάνω. Καινούργια πράγματα, να βρω τον εαυτό που είναι.

Οπότε ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να φαντάζεται. Εγώ πάντως ξέρω καλά τι ζωή ζω, πως ζω, πως περνάω, τι περνάω και πως το διαχειρίζομαι με ησυχία μέσα μου, αυτό», είπε.

