Δημήτρης Κάσδαγλης: Μια πατρινή υπογραφή ανάμεσα στα καλύτερα εξώφυλλα των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς 2026

Με πατρινό αποτύπωμα είναι η φετινή λίστα των υποψηφιοτήτων στα Ελληνικά Βραβεία Κόμικς 2026, καθώς ο Δημήτρης Κάσδαγλης συγκαταλέγεται στους υποψήφιους της κατηγορίας «Καλύτερο Εξώφυλλο» για τη δουλειά του στο «Μικρός Ήρως – Ανθολογία Κόμικς #1».

Η υποψηφιότητα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον για την Πάτρα, αφού ο δημιουργός, αν και γεννημένος στην Αθήνα το 1980, ζει και εργάζεται στο Ρίο Πατρών, έχοντας διαμορφώσει εδώ και χρόνια μια σταθερή και πολυεπίπεδη παρουσία στον χώρο της εικονογράφησης και των comics.

Το εξώφυλλο με το οποίο συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση συνοδεύει μια έκδοση που επιστρέφει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς τίτλους της ελληνικής λαϊκής αναγνωστικής κουλτούρας, τον «Μικρό Ήρωα», δίνοντάς του νέα εικαστική και αφηγηματική πνοή μέσα από σύγχρονες δημιουργικές ματιές.

Μια διαδρομή με σπουδές, διακρίσεις και σταθερό έργο

Ο Δημήτρης Κάσδαγλης σπούδασε Οπτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αγγλίας στο Μπέρμιγχαμ και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με μάστερ στην αφηγηματική εικονογράφηση, ως υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Από το 2000 εργάζεται ως εικονογράφος βιβλίων για παιδιά, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συστηματικά τη δουλειά του και στο πεδίο των κόμικς. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται συνεργασίες με σημαντικούς εκδοτικούς οίκους, όπως οι Καστανιώτης, Μίνωας και Κέδρος, ενώ είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου και σειρά παραδοσιακών ελληνικών παραμυθιών των εκδόσεων Σίρρις.

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει εξώφυλλα για το περιοδικό 9 της Ελευθεροτυπίας, αλλά και γελοιογραφικά πορτρέτα για την εφημερίδα Πελοπόννησος, ενώ έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, δημιουργικά γραφεία και περιοδικά στην Ελλάδα και την Αγγλία.

Ισχυρός δεσμός με την Πάτρα

Η σχέση του με την Πάτρα δεν είναι μόνο επαγγελματική ή τόπος κατοικίας, αλλά έχει και ουσιαστικές ρίζες στη διαδρομή του. Ήδη από τα πρώτα του χρόνια είχε σημαντικές διακρίσεις, καθώς απέσπασε το πρώτο βραβείο για τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 1996 έως το 1998, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γελοιογραφίας του Δήμου Πατρέων.

Ακολούθησαν και άλλες βραβεύσεις, ανάμεσά τους το πρώτο βραβείο το 1999 στον διαγωνισμό «Η ΝΕΜΕΣΙΣ σε ΚΟΜΙΚΣ», το πρώτο βραβείο το 2006 σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας, αλλά και το πρώτο βραβείο το 2010 στην κατηγορία νέων δημιουργών στον διαγωνισμό του περιοδικού 9 και του ομίλου ΑΚΤΟ.

Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί και διακριθεί σε εκθέσεις εικονογράφησης και κόμικ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ το έργο του συνδυάζει σταθερά την επαγγελματική συνέπεια με προσωπική εικαστική ταυτότητα.

Παρουσία και στην εκπαίδευση των νεότερων δημιουργών

Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Κάσδαγλης έχει αναπτύξει και έντονη δράση στο πεδίο της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής διάδοσης των comics. Σε συνεργασία με τον φορέα Comicdom, συμμετέχει ως σκιτσογράφος σε δράσεις και εργαστήρια για παιδιά και εκπαιδευτικούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Την ίδια στιγμή παραδίδει μαθήματα δημιουργίας κόμικς σε παιδιά και εφήβους, ενώ έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια και παρουσιάσεις της δουλειάς του στην Ένωση Γραφιστών, στο Comicdom Con Athens και στο AthensCon.

Αυτό το εύρος της δραστηριότητάς του δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη φετινή υποψηφιότητά του, καθώς πρόκειται για έναν δημιουργό που δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή έργου, αλλά συμβάλλει ενεργά και στη διάδοση της τέχνης του κόμικ στις νεότερες ηλικίες.

Ο «Μικρός Ήρως» με νέα ματιά

Η υποψηφιότητα αφορά το εξώφυλλο του «Μικρός Ήρως – Ανθολογία Κόμικς #1», μιας έκδοσης που αντλεί από το ιστορικό ανάγνωσμα του Στέλιου Ανεμοδουρά και επιχειρεί να το επανασυστήσει στο σημερινό κοινό μέσα από νέες ιστορίες και σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Ο «Μικρός Ήρως», με τους ήρωες Γιώργο Θαλάσση, Κατερίνα και Σπίθα, σημάδεψε γενιές αναγνωστών και ταυτίστηκε με αξίες όπως η ελευθερία, η αντίσταση απέναντι στον φασισμό και η πάλη απέναντι σε κάθε μορφή καταπίεσης.

Στο πλαίσιο της ανθολογίας, ο Δημήτρης Κάσδαγλης υπογράφει και την ιστορία «Παιχνίδια Μυαλού», στην οποία ο Γιώργος Θαλάσσης έρχεται αντιμέτωπος με έναν επιστήμονα, εισπνέει ένα αέριο που του προκαλεί παραισθήσεις και βυθίζεται σε μια αλλόκοτη πραγματικότητα. Η νέα έκδοση επιχειρεί έτσι να κρατήσει ζωντανό τον πυρήνα του θρυλικού τίτλου, δίνοντάς του ταυτόχρονα μια φρέσκια και σύγχρονη αισθητική ανάγνωση.

Μια υποψηφιότητα που αφορά και την πόλη

Η παρουσία του Δημήτρη Κάσδαγλη στα Ελληνικά Βραβεία Κόμικς 2026 δεν είναι μόνο μια προσωπική διάκριση, αλλά είναι και μια αφορμή να φανεί ξανά ότι η Πάτρα εξακολουθεί να έχει δημιουργούς με ουσιαστική παρουσία στον σύγχρονο πολιτισμό, ανθρώπους που δουλεύουν με συνέπεια, χτίζουν πορεία και δίνουν το δικό τους στίγμα σε ένα πεδίο που διαρκώς διευρύνεται.

Σε μια εποχή όπου το κόμικ αποκτά όλο και πιο ισχυρή θέση ως αυτόνομη μορφή αφήγησης και τέχνης, η φετινή αυτή υποψηφιότητα έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική αναφορά για έναν καλλιτέχνη που συνδέει το έργο του με την Πάτρα και συνεχίζει να εξελίσσεται με σταθερότητα και προσωπικό ύφος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



