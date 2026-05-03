Νέα Αριστερά: Η Αλμπανέζε εμπνέει, συνεγείρει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Θεοπίστη Πέρκα και Σία Αναγνωστοπούλου συναντήθηκαν την Κυριακή, εκ μέρους της Νέας Αρτιστεράς, με την Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ.

«Αγωνιστικότητα, μαχητικότητα, τόλμη και θάρρος από μια γυναίκα για την οποία η Παλαιστίνη αποτελεί τον ηθικό πήχη της εποχής μας. Η Αλμπανέζε εμπνέει, συνεγείρει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Η Παλαιστίνη είναι το μέτρο του πολιτισμού μας, της εγρήγορσης και των αντιστάσεων μας απέναντι στην ισραηλινή βαρβαρότητα. Απέναντι σε όσους θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό το κράτος μπορεί να είναι “φίλος μας”».

Αύριο Δευτέρα στις 6.30μμ η Αλμπανέζε θα μιλήσει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

