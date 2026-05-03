Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Το προξενιό της Πίπσυ

Η Πίπσυ είναι μία αξιολάτρευτη γατούλα. Μία γατούλα νοικοκυροκόριτσο. Ούτε κεραμιδόγατα, ούτε (Θεός φυλάξοι!) καλντεριμιτζού.

Ο «δεσπότης» της Πίπσυ, (γιατί σύμφωνα με τον νόμο η Πίπσυ είναι «δεσποζόμενο» ζώο συντροφιάς), είναι ο συμπαθής συνταξιούχος κύριος Γερασιμάκης. Ο Γερασιμάκης, ή «Μεμάς» για τους εναπομείναντες φίλους, τον ταβερνιάρη και τον μινιμαρκετά, έχει γατούλα για κατοικίδιο και την αγαπά, γιατί κοιμάται πολύ, όπως και ο Μεμάς, και δεν χρειάζεται καθημερινές βόλτες όπως οι σκύλοι, γιατί ο κύριος Γερασιμάκης πονάει στο περπάτημα.

Την Πίπσυ τη χάρισε στον Μεμά, γατάκι ακόμα, ένας φίλος του ένα ωραίο πρωί, έτσι απλά χωρίς διατυπώσεις και χαρτιά. Βλέπετε για τον τότε νόμο αρκούσε συμφωνία και παράδοση.

Ετσι λοιπόν μπήκε η Πίπσυ στη ζωή του Γερασιμάκη, ήρωα της μετρημένης καθημερινότητας. Ενός νοικοκύρη που δεν χρωστάει σε κανέναν, του αρέσει το κρασάκι του Θεού, το σαλαμάκι της Λευκάδας, και τα μαγειρευτά του Γιώργου που έχει την ταβέρνα «Ντάβαρης»* στην Ανω Πόλη.

Μια μέρα, εκεί που ο Γερασιμάκης έπινε τον σκέτο πρωινό του καφέ, του μπήκε η ιδέα, έτσι ξαφνικά όπως μπαίνουν οι ιδέες, να ζευγαρώσει η Πίπσυ, και να απολαύσει και αυτή την κοσμογονική εμπειρία της μητρότητας, και άλλες κοσμογονικές εμπειρίες που όμως δεν έχουν θέση σε ένα κόσμιο χρονογράφημα. Το πρόβλημα όμως με τις ιδέες, δεν βρίσκεται τόσο στη σύλληψή τους, όσο στη διαδικασία εφαρμογής τους. Ετσι, ο Γερασιμάκης έπιασε γνωριμία με τον Νόμο 4830 του 2021 (τροπ. Ν. 5270/2026). Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, που σύστησε στον Γερασιμάκη φίλος καθηγητής του τάβλι (ή ταβλιού όπως προτιμάτε) στο καφενείο-στέκι, επιτρέπεται μία μόνο φορά να μείνει έγκυος η γατούλα, μετά τον δεύτερο οιστρικό της κύκλο, κατόπιν αδείας της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου που δίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση. Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του κατόχου της γατούλας με τον δεκαπενταψήφιο αριθμό του «τσιπ» του ζώου, μαζί με τα στοιχεία (και αριθμό τσιπ) του «γαμπρού». Επισυνάπτεται και γνωμοδότηση κτηνιάτρου ότι δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι κατά της αναπαραγωγής. Προσοχή. Η άδεια δίνεται και για τα δύο ζώα, και τη «νύφη» και τον «γαμπρό». Επίσης αναλαμβάνεται υποχρέωση του ιδιοκτήτη της νύφης να εξασφαλίσει μόνιμη κατοικία για τα μελλοντικά γατάκια, καθώς και ενημέρωση του δήμου για τη γέννα, τον αριθμό των γατιών και την πορεία της υγείας τους.

Ο κύριος Γερασιμάκης ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ γέρος. Του φάνηκαν βουνό αυτά που άκουσε. Ο καθηγητής του τάβλι όμως τον καθησύχασε.

-Μπορείς να πάς στο ΚΕΠ, να σε βοηθήσουν, του είπε. Πήγε και στο ΚΕΠ ο Μεμάς, αλλά και εκεί το μόνο που κατάλαβε ήταν ότι ο φίλος στο καφενείο είχε δίκιο. Τα πράγματα ήταν όπως του τα είπε. Για την εξεύρεση του «γαμπρού» του είπαν ότι θα μπορούσε να απευθυνθεί σε φιλοζωικό σωματείο.

Ο κύριος Γερασιμάκης γύρισε σπίτι του και έφτιαξε, κατ’ εξαίρεση, δεύτερο καφέ μέσα στην ίδια μέρα. Κοίταξε τη μουριά στον ακάλυπτο που άρχιζε να μπουμπουκιάζει. Η άνοιξη ερχόταν με φόρα. Η Πίπσυ τον κοίταξε στα μάτια και κατάλαβε ότι κάτι τον στενοχωρούσε, αλλά δεν μπορούσε να βρει τι. Ο Μεμάς το σκέφτηκε από ‘δω το σκέφτηκε από ‘κει, και κατέληξε στο ότι η άνοιξη δεν θα ερχόταν για την Πίπσυ. -Ακου «αρμόδια επιτροπή του Δήμου», -Ακου «μετά τον δεύτερο οιστρικό κύκλο»! Σωστή, αλλά και απίστευτη λεπτομερής ρύθμιση σκεφτόταν ο κύριος Γερασιμάκης. Ηπιε μια γενναία γουλιά καφέ και αναφώνησε: Ελβετία γίναμε!

* Η ταβέρνα του Ντάβαρη δεν υπάρχει πια. Ηταν γνωστό στέκι της παλιάς Πάτρας. Συγγνώμη για τον νοσταλγικό αναχρονισμό.

* Ο Ντίνος Λασκαράτος είναι επίτιμος δικηγόρος.

