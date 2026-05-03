Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ: Ερχεται κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας Βάκης Τσιομπανίδης δήλωσε πριν λίγα λεπτά: «6 Μαϊου καταθέτω με κλήση της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας ως μάρτυρας για το τεράστιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα καταθέσω για όλες τις καταγγελίες που έχω κάνει από το 2019 έως σήμερα (και είναι άπειρες): Υπουργοί, βουλευτές με βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ανώνυμα ΑΦΜ μαχαραγιάδες, επιδοτήσεις 19,5 εκατομμύρια σε ένα άτομο στην Ηλεία.

Φυτείες μπανάνες στον Όλυμπο, εικονικά τιμολόγια βιολογικών από την Θεσσαλία στην Κρήτη και πόσα ακόμη. Κάτι ΟΠΑΠ ΟΠΕΚΕΠΕδων. Καρτελάκια με βαμβάκια στην βόρεια Ελλάδα και πόσα άλλα. Έρχεται νέα δικογραφία και με άλλους υπουργούς και βουλευτές»

