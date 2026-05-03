Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ: Ερχεται κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ενημέρωσε πως θα καταθέσει με κλήση της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας ως μάρτυρας για το τεράστιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ: Ερχεται κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»
03 Μάι. 2026 21:07
Pelop News

Ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας Βάκης Τσιομπανίδης δήλωσε πριν λίγα λεπτά: «6 Μαϊου καταθέτω με κλήση της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας ως μάρτυρας για το τεράστιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα καταθέσω για όλες τις καταγγελίες που έχω κάνει από το 2019 έως σήμερα (και είναι άπειρες): Υπουργοί, βουλευτές με βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ανώνυμα ΑΦΜ μαχαραγιάδες, επιδοτήσεις 19,5 εκατομμύρια σε ένα άτομο στην Ηλεία.

Φυτείες μπανάνες στον Όλυμπο, εικονικά τιμολόγια βιολογικών από την Θεσσαλία στην Κρήτη και πόσα ακόμη. Κάτι ΟΠΑΠ ΟΠΕΚΕΠΕδων. Καρτελάκια με βαμβάκια στην βόρεια Ελλάδα και πόσα άλλα. Έρχεται νέα δικογραφία και με άλλους υπουργούς και βουλευτές»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:59 Αποκάλυψη Λαζόπουλου: Γιατί το Απόστολος έγινε Λάκης
21:54 Σύρραξη στο Ρέστειο κολυμβητήριο και κάμποσες «ψιλές» κάτω από το νερό!
21:45 Υπόθεση Μυρτώς: ερευνάται ενδεχόμενο οργανωμένου κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών
21:31 Ο Γρ. Αλεξόπουλος σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώμης
21:23 Ακης Σκέρτσος σε Μανώλη Κοττάκη: «Εχεις πάρει διαζύγιο από την αλήθεια»!
21:11 Νέα Αριστερά: Η Αλμπανέζε εμπνέει, συνεγείρει και αφυπνίζει συνειδήσεις.
21:11 Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για ειρήνευση
21:07 Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ: Ερχεται κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»
20:57 Η Βίκυ Χατζηβασιλείου στην αντεπίθεση: Είπε ψέματα σε όλα ο κύριος
20:48 Ριφιφί στο Αίγιο με λεία 23.000 ευρώ, αναζητείται ο δράστης
20:42 Γ. Στουρνάρας: «Δικαιολογημένη η ανησυχία για ύφεση»
20:35 Δίδυμες αδελφές με διαφορετικούς πατέρες στη Βρετανία
20:29 KKE για Εισαγγελέα Αρείου Πάγου: «Μεθοδεύσεις που αξιοποιούν το διορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση
20:19 Ενίσχυση 300 ευρώ: Ποιοι χάνουν «στα σημεία» το έκτακτο επίδομα
20:18 Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας
20:17 Η Νίκη ζητά την άμεση παραίτηση του Υπουργού Υγείας
20:02 Ταϊβάν: Στα 91 της πάει γυμναστήριο και κάνει και βάρη! ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
19:50 Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ
19:43 Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
19:41 Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ