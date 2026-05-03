Ο «πλανητάρχης» μίλησε: «Μ' έχει αντιγράψει ο Akylas, αλλά καλή επιτυχία» ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ

03 Μάι. 2026 19:05
O πλανητάρχης Τάσος Μπουγάς σχολίασε τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στην Eurovision.

Ο λαϊκός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Οι δεκατιανοί» την Κυριακή και ανέφερε ότι ο κόσμος του λέει ότι υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στο «Ferto» του Akyla και το δικό τραγούδι «Θέλεις μπουζούκια πάμε».

«Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το “Ferto” είναι αντιγραφή από το “Θέλεις μπουζούκια,  πάμε”. Για να το λέει τόσος κόσμος, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα.

Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος, γι’ αυτό δεν με ενοχλεί», ξεκαθάρισε ακόμα ο Τάσος Μπουγάς.

«Το τραγούδι μοιάζει στον ρυθμό και σε κάποιες νότες. Στη μουσική, στη μελωδία. Δεν με πειράζει εμένα. Σας το είπα και πιο μπροστά. Βεβαίως εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο Τάσος Μπουγάς.

