Πάτρα: Εαρινή Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο

Με ορχήστρες, χορωδίες και σύνολα μουσικής δωματίου, το Μουσικό Σχολείο Πάτρας δίνει ραντεβού με το κοινό την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια ανοιχτή μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο.

02 Μάι. 2026 16:36
Pelop News

Το Μουσικό Σχολείο Πάτρας καλεί το κοινό στην Εαρινή Συναυλία των Μουσικών Συνόλων του, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 19:30, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση φέρνει στη σκηνή ορχήστρες, χορωδίες και σύνολα μουσικής δωματίου του σχολείου, τα οποία θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με ποικιλία ήχων, συνθέσεων και ερμηνειών. Η βραδιά αναμένεται να αναδείξει τη δουλειά των μαθητών και των εκπαιδευτικών, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο έμπνευση, δημιουργικότητα και μελωδίες.

Η συναυλία εντάσσεται στις ανοιξιάτικες δράσεις του σχολείου και αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για το κοινό της Πάτρας να παρακολουθήσει από κοντά το καλλιτεχνικό έργο που παράγεται στο Μουσικό Σχολείο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία και να στηρίξουν την προσπάθεια των μαθητών.

Η παρουσία του κόσμου, όπως επισημαίνεται και στην πρόσκληση, θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους τους συμμετέχοντες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:39 Economist: Η Ελλάδα στο κέντρο του νέου «πολέμου των λιμανιών»
17:36 Αθηνά Λινού για Τσίπρα: «Το πιο πιθανό ναι» σε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας
17:32 Ζελένσκι: «Ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα με τη Λευκορωσία – Το Κίεβο σε επιφυλακή
17:25 Τραμπ: Η Μελάνια «μισεί» τον χορό του στο YMCA – Αλλά εκείνος το έκανε ξανά
17:24 Αιγιάλεια: Γάζωσαν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μεσσηνέζη – Στο μικροσκόπιο το σενάριο ξεκαθαρίσματος
17:18 Ναργκίς Μοχαμαντί: Αγωνία για τη Νομπελίστρια που μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο
17:12 Εφετείο Αθηνών: Τρεις συλλήψεις για τον βανδαλισμό με κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη
17:11 Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO
17:05 Δάσος Φολόης: Το δρυοδάσος της Ηλείας που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι
17:00 Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ηλικιωμένους: Κίνδυνος για σώμα και ψυχή
16:54 Το Ιράν πίσω από τις κλειστές πόρτες: Θάνατος 40χρονου και εκτέλεση 21χρονου αθλητή
16:48 Πάτρα: Ποδηλάτης αγνοεί επιδεικτικά τον ποδηλατόδρομο και κινείται μέσα στον δρόμο ΒΙΝΤΕΟ
16:41 Μαρίνα Σταυράκη: Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο σύντροφό της
16:36 Πάτρα: Εαρινή Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο
16:29 Ηπατίτιδα: Ο στόχος του 2030 απομακρύνεται – Η προειδοποίηση του ΠΟΥ για τη «σιωπηλή» απειλή
16:24 Βελόπουλος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Η κόντρα τους είναι ψεύτικη, έχουν ήδη έρθει εις γάμου κοινωνίαν»
16:20 Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Το νέο πορτρέτο για τα 11α γενέθλιά της και η λεπτομέρεια που ξεχώρισε
16:12 Καιρός: Η Δυτική Ελλάδα κράτησε πιο ζεστό τον Απρίλιο, όταν η χώρα κινήθηκε χαμηλότερα από τα κανονικά
16:11 Σπίτι μου ΙΙ: Αγώνας δρόμου για τα δάνεια – Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός
16:00 Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο – Αναβολή στη δίκη της 72χρονης, πώς έφτασαν στα ίχνη της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ