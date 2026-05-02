Πάτρα: Εαρινή Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο

Το Μουσικό Σχολείο Πάτρας καλεί το κοινό στην Εαρινή Συναυλία των Μουσικών Συνόλων του, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 19:30, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση φέρνει στη σκηνή ορχήστρες, χορωδίες και σύνολα μουσικής δωματίου του σχολείου, τα οποία θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με ποικιλία ήχων, συνθέσεων και ερμηνειών. Η βραδιά αναμένεται να αναδείξει τη δουλειά των μαθητών και των εκπαιδευτικών, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο έμπνευση, δημιουργικότητα και μελωδίες.

Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Κάσδαγλης: Μια πατρινή υπογραφή ανάμεσα στα καλύτερα εξώφυλλα των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς 2026

Η συναυλία εντάσσεται στις ανοιξιάτικες δράσεις του σχολείου και αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για το κοινό της Πάτρας να παρακολουθήσει από κοντά το καλλιτεχνικό έργο που παράγεται στο Μουσικό Σχολείο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία και να στηρίξουν την προσπάθεια των μαθητών.

Η παρουσία του κόσμου, όπως επισημαίνεται και στην πρόσκληση, θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους τους συμμετέχοντες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



