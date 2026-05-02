Πάτρα: Εαρινή Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο
Με ορχήστρες, χορωδίες και σύνολα μουσικής δωματίου, το Μουσικό Σχολείο Πάτρας δίνει ραντεβού με το κοινό την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια ανοιχτή μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο.
Το Μουσικό Σχολείο Πάτρας καλεί το κοινό στην Εαρινή Συναυλία των Μουσικών Συνόλων του, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 19:30, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η εκδήλωση φέρνει στη σκηνή ορχήστρες, χορωδίες και σύνολα μουσικής δωματίου του σχολείου, τα οποία θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με ποικιλία ήχων, συνθέσεων και ερμηνειών. Η βραδιά αναμένεται να αναδείξει τη δουλειά των μαθητών και των εκπαιδευτικών, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο έμπνευση, δημιουργικότητα και μελωδίες.
Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Κάσδαγλης: Μια πατρινή υπογραφή ανάμεσα στα καλύτερα εξώφυλλα των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς 2026
Η συναυλία εντάσσεται στις ανοιξιάτικες δράσεις του σχολείου και αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για το κοινό της Πάτρας να παρακολουθήσει από κοντά το καλλιτεχνικό έργο που παράγεται στο Μουσικό Σχολείο.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία και να στηρίξουν την προσπάθεια των μαθητών.
Η παρουσία του κόσμου, όπως επισημαίνεται και στην πρόσκληση, θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους τους συμμετέχοντες.
