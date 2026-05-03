Δίδυμες αδελφές με διαφορετικούς πατέρες στη Βρετανία

Μια σπάνια περίπτωση διδύμων με διαφορετικούς πατέρες έρχεται στο φως από τη Βρετανία, με πρωταγωνίστριες τη Μισέλ Όσμπορν και τη Λαβίνια Όσμπορν.

Οι δύο γυναίκες, σήμερα 49 ετών, γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στο Νότιγχαμ το 1976, μεγάλωσαν στην ίδια μήτρα και από την ίδια μητέρα, ωστόσο δεν έχουν τον ίδιο πατέρα.

Η περίπτωση τους οφείλεται σε ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση.

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία μια γυναίκα απελευθερώνει περισσότερα από ένα ωάρια στον ίδιο κύκλο, τα οποία γονιμοποιούνται από διαφορετικούς άνδρες, οδηγώντας στη δημιουργία διδύμων με διαφορετικούς βιολογικούς πατέρες.

Σύμφωνα με το BBC, παγκοσμίως έχουν καταγραφεί μόλις περίπου 20 τέτοιες περιπτώσεις, ενώ οι Μισέλ και Λαβίνια αποτελούν το μοναδικό καταγεγραμμένο περιστατικό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τη βιολογική τους ιδιαιτερότητα, οι δύο γυναίκες μεγάλωσαν σαν inseparable δίδυμες, αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη παιδική ηλικία. Μετακινούνταν συχνά από σπίτι σε σπίτι και από τον έναν φροντιστή στον άλλο, με τη σχέση τους να αποτελεί τη μοναδική σταθερά.

«Ήταν το μόνο πράγμα που ήταν δικό μου, το μόνο για το οποίο ήμουν σίγουρη. Και ξαφνικά δεν ήταν», λέει η Λαβίνια.

Η μητέρα τους, που ήταν μόλις 19 ετών όταν τις απέκτησε, είχε βιώσει κακοποίηση και μεγάλωσε σε ανάδοχες οικογένειες και ιδρύματα. Όταν τα κορίτσια ρωτούσαν για τον πατέρα τους, εκείνη ανέφερε πάντα ένα όνομα: τον Τζέιμς.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν είχε παρουσία στη ζωή τους, ενώ και η μητέρα τους παρέμενε αποστασιοποιημένη. Σε ηλικία πέντε ετών, τις άφησε στο Νότιγχαμ με μια γυναίκα που αποκαλούσαν «γιαγιά», ενώ αργότερα μετακόμισαν στο Λονδίνο.

«Ήταν αυστηρή, όχι ιδιαίτερα στοργική. Η μόνη σταθερά μου ήταν η Μισέλ», αναφέρει η Λαβίνια, με τη Μισέλ να συμπληρώνει: «Ήμασταν εμείς οι δύο απέναντι στον κόσμο».

Η αλήθεια άρχισε να αποκαλύπτεται χρόνια αργότερα. Όταν η μητέρα τους εμφάνισε πρώιμη άνοια και δεν μπορούσε πλέον να δώσει απαντήσεις, η Μισέλ αποφάσισε να προχωρήσει σε τεστ DNA.

Τα αποτελέσματα, που έλαβε στις 14 Φεβρουαρίου 2022 την ίδια ημέρα που πέθανε η μητέρα τους έδειξαν ότι ο Τζέιμς δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας.

Έπειτα από έρευνα, εντόπισε τον πραγματικό της πατέρα, τον Άλεξ, ενώ η Λαβίνια, μετά από δικό της τεστ, διαπίστωσε ότι και εκείνη είχε διαφορετικό πατέρα, τον Άρθουρ.

«Ήταν νευρικός αλλά εκδηλωτικός, σαν εμένα», λέει η Λαβίνια για τη γνωριμία τους, περιγράφοντας μια άμεση σύνδεση.

Παρά την ανατροπή, η σχέση των δύο γυναικών παρέμεινε ισχυρή. Η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ και έντονα συναισθήματα, ωστόσο δεν επηρέασε τον δεσμό τους. «Είναι η δίδυμη αδελφή μου. Αυτό δεν αλλάζει», λέει η Μισέλ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



