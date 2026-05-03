Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας

«Η Ελλάδα κάνει ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων»

 

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας
03 Μάι. 2026 20:18
Pelop News

Για άλμα στο διάστημα μιλάει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του στο Facebook ο Έλληνας πρωθυπουργός, η χώρα μας ανεβαίνει στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα: με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων – τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn – ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA.

Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

Με την ευκαιρία της έλευσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα Andrius Kubilius αύριο στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όσα έχουμε κάνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα.

Συνεχίζουμε! Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:59 Αποκάλυψη Λαζόπουλου: Γιατί το Απόστολος έγινε Λάκης
21:54 Σύρραξη στο Ρέστειο κολυμβητήριο και κάμποσες «ψιλές» κάτω από το νερό!
21:45 Υπόθεση Μυρτώς: ερευνάται ενδεχόμενο οργανωμένου κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών
21:31 Ο Γρ. Αλεξόπουλος σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώμης
21:23 Ακης Σκέρτσος σε Μανώλη Κοττάκη: «Εχεις πάρει διαζύγιο από την αλήθεια»!
21:11 Νέα Αριστερά: Η Αλμπανέζε εμπνέει, συνεγείρει και αφυπνίζει συνειδήσεις.
21:11 Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για ειρήνευση
21:07 Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ: Ερχεται κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»
20:57 Η Βίκυ Χατζηβασιλείου στην αντεπίθεση: Είπε ψέματα σε όλα ο κύριος
20:48 Ριφιφί στο Αίγιο με λεία 23.000 ευρώ, αναζητείται ο δράστης
20:42 Γ. Στουρνάρας: «Δικαιολογημένη η ανησυχία για ύφεση»
20:35 Δίδυμες αδελφές με διαφορετικούς πατέρες στη Βρετανία
20:29 KKE για Εισαγγελέα Αρείου Πάγου: «Μεθοδεύσεις που αξιοποιούν το διορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση
20:19 Ενίσχυση 300 ευρώ: Ποιοι χάνουν «στα σημεία» το έκτακτο επίδομα
20:18 Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας
20:17 Η Νίκη ζητά την άμεση παραίτηση του Υπουργού Υγείας
20:02 Ταϊβάν: Στα 91 της πάει γυμναστήριο και κάνει και βάρη! ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
19:50 Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ
19:43 Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
19:41 Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ