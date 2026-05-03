Με “χρώμα” Πάτρας ανέβηκε στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ο Μίλωνας

Στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ στους Εφήβους ανέβηκε ο Μίλων, κατακτώντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ21, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η φετινή επιτυχία του έχει «άρωμα» Πάτρας, καθώς δύο Πατρινοί ταλαντούχοι αθλητές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς τον τίτλο.

Ο Σπυρίδων Ιάσων Σπυρόπουλος, αθλητής του ΓΣ Άθλος Πατρέων, αγωνιζόμενος ως ο βασικός λίμπερο του Μίλωνα, εντυπωσίασε με τις αμυντικές του επιδόσεις. Ο Βασίλης Παπασταθόπουλος νεαρός πασαδόρος, του Μίλωνα, που έχει αγωνιστεί με την Ολυμπιάδα, στα αναπτυξιακά τμήματα των «πορτοκαλί», προσέφερε πολύτιμες λύσεις στη θέση της οργάνωσης.

Το πατρινό κοινό είχε την ευκαιρία να καμαρώσει και τους δύο αθλητές από κοντά πριν λίγο καιρό, όταν αγωνίστηκαν στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της Προημιτελικής φάσης του Κ21.

Εκεί, έδειξαν τα πρώτα δείγματα της εξαιρετικής τους κατάστασης και της σημαντικής εξέλιξης που έχουν σημειώσει υπό την καθοδήγηση του Π. Γεωργουντζου στον Μίλωνα, η οποία εξαργυρώθηκε με το χρυσό μετάλλιο στο Final-4.

Η επιτυχία των Σπυρόπουλου και Παπασταθόπουλου γεμίζει περηφάνια το πατρινό βόλεϊ και δείχνει οτι υπάρχουν παιδιά που ξεχωρίζουν.

