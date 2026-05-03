Ταϊβάν: Στα 91 της πάει γυμναστήριο και κάνει και βάρη! ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η 91χρονη Chen Yue-mei γυμνάζεται καθημερινά για να κρατιέται σε φόρμα!

03 Μάι. 2026 20:02
Pelop News

Στην  Ταϊβάν ζουν πολλοί και πολλές ηλικίας άνω των 65 ετών, αλλά οι ηλικιωμένοι της πρωτεύουσας Ταϊπέι αποδεικνύουν ότι η γήρανση δεν αποτελεί εμπόδιο για την υγεία.

Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό της 91χρονης Chen Yue-mei, η οποία γυμνάζεται καθημερινά.

«Έχω αρχίσει να έρχομαι στο γυμναστήριο καθώς η μικρότερη αδελφή μου, η οποία επίσης γυμνάζεται εδώ, έχει δει καλά αποτελέσματα. Έτσι, αυτή αλλά και η κόρη μου με ενθάρρυναν να γυμναστώ εδώ», εξήγησε η 91χρονη.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, ο οποίος δεν έχει την σωματική ικανότητα να κάνει αυτό που κάνει η ίδια, η Yue-mei είπε:

«Στο σπίτι μαγειρεύω και ταΐζω τον σύζυγό μου, οπότε το σώμα μου κινείται ιδιαίτερα. Παρά το γεγονός, ότι εκείνος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του, μου ζήτησε να γυμναστώ εδώ επειδή ανησυχεί ότι δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα μόνη μου», κατέληξε η 91χρονη.

Από την πλευρά της, η 89χρονη Chen Pao-her, η οποία επίσης πηγαίνει τακτικά στο γυμναστήριο αποκάλυψε ότι μπορεί να σηκώσει έως και 30 κιλά.

