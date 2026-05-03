Ταϊβάν: Στα 91 της πάει γυμναστήριο και κάνει και βάρη! ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ταϊβάν ζουν πολλοί και πολλές ηλικίας άνω των 65 ετών, αλλά οι ηλικιωμένοι της πρωτεύουσας Ταϊπέι αποδεικνύουν ότι η γήρανση δεν αποτελεί εμπόδιο για την υγεία.

Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό της 91χρονης Chen Yue-mei, η οποία γυμνάζεται καθημερινά.

«Έχω αρχίσει να έρχομαι στο γυμναστήριο καθώς η μικρότερη αδελφή μου, η οποία επίσης γυμνάζεται εδώ, έχει δει καλά αποτελέσματα. Έτσι, αυτή αλλά και η κόρη μου με ενθάρρυναν να γυμναστώ εδώ», εξήγησε η 91χρονη.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, ο οποίος δεν έχει την σωματική ικανότητα να κάνει αυτό που κάνει η ίδια, η Yue-mei είπε:

«Στο σπίτι μαγειρεύω και ταΐζω τον σύζυγό μου, οπότε το σώμα μου κινείται ιδιαίτερα. Παρά το γεγονός, ότι εκείνος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του, μου ζήτησε να γυμναστώ εδώ επειδή ανησυχεί ότι δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα μόνη μου», κατέληξε η 91χρονη.

Από την πλευρά της, η 89χρονη Chen Pao-her, η οποία επίσης πηγαίνει τακτικά στο γυμναστήριο αποκάλυψε ότι μπορεί να σηκώσει έως και 30 κιλά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



