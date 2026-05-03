Μεταμοσχεύσεις: Μπορείς και εσύ να σκορπίσεις την ελπίδα

Η προτροπή «να γίνουμε μέρος αυτού του θαύματος» κυριάρχησε στη διάρκεια της συγκλονιστικής εκδήλωσης για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων την οποία διοργάνωσε η ΑΜΚΕ «Ιφιάνασσα». Οι βιωματικές μαρτυρίες λήπτη καρδιάς, αδελφής δωρητή οργάνων και της επιστημονικής ομάδας που δίνει καθημερινά τη μάχη υπεράσπισης της ζωής, έκαναν πολλά μάτια να δακρύσουν περνώντας δυνατά μηνύματα στο ακροατήριο της εκδήλωσης.

Αλλωστε και η «Ιφιάνασσα» -βραβευμένη από το Iδρυμα Ωνάση, ως πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα ζωής- αποτελεί καρπό ενός συμπολίτη μας που περίμενε το πολύτιμο δώρο ζωής για να κρατηθεί στη ζωή. «Είναι βαθιά τιμή και συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας ως εκπρόσωπος της ”Ιφιάνασσας” ΑΜΚΕ, σε μία εκδήλωση με τόσο υψηλό ανθρωπιστικό περιεχόμενο, συνάμα όμως με ιδιαίτερο και βαθιά συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται τρία έτη από την απώλεια του εμπνευστή της Ιφιάνασσας, του Γεράσιμου Μητρέλη ενός ανθρώπου που πάλεψε με αξιοπρέπεια ως την ύστατη στιγμή, αναμένοντας ένα πολυπόθητο μόσχευμα καρδιάς, το οποίο, δυστυχώς, δεν ήρθε ποτέ. Η απώλειά του είναι μία ηχηρή υπενθύμιση των ελλείψεων και των προκλήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα της Δωρεάς Οργάνων στην Ελλάδα. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε λίστα αναμονής, υπάρχουν άνθρωποι με όνειρα, αγωνιζόμενες οικογένειες και προπάντων μία βαθιά επιθυμία για ζωή» ανέφερε εκ μέρους τους εταρείας η φιλόλογος Φωτεινή Γκλαβά, αδελφή της συζύγου του εμπνευστή της «Ιφιάνασσας» Βάσως Γκλαβού.

«Η δωρεά οργάνων δεν είναι απλώς μία ιατρική πράξη. Είναι η πιο αυθεντική μορφή προσφοράς. Είναι μία σιωπηλή υπόσχεση ότι η ζωή δεν τελειώνει, αλλά βρίσκει τρόπο να συνεχιστεί μέσα από άλλους ανθρώπους. Οραμά μας είναι ένα μέλλον όπου η δωρεά οργάνων θα είναι μία αυτονόητη πράξη αγάπης και αλληλεγγύης» πρόσθεσε η κ. Φωτεινή Γκλαβά.

Μιλώντας στη συνέχεια η καθηγήτρια Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, διευθύντρια Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝ Πατρών Φωτεινή Φλίγκου αφού περιέγραψε την ομαδική εργασία που προϋποθέτει η δωρεά οργάνων και η μεταμόσχευση, τόνισε:« Η αγάπη, ο αλτρουισμός και η γενναιοδωρία είναι τα αισθήματα εκείνα που αποτελούν μοναδικό κίνητρο για κάποιον, ο οποίος υπερβαίνοντας τον μεγαλύτερο πόνο μπροστά στην απώλεια δικού του ανθρώπου, καταφέρνει να γεφυρώσει τη ζωή με τον θάνατο».

Ακολούθως εξήγησε ότι η δωρεά οργάνων μπορεί να γίνει από εγκεφαλικά νεκρούς ανθρώπους και από άτομα που βρίσκονται εν ζωή (συγγενικά ή συναισθηματικά συνδεδεμένα άτομα).

Αναφερόμενη στις κυριότερες αιτίες για την έλλειψη μοσχευμάτων είπε: «Η ελλειπής ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση του κοινού. Η ανεπαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού. Η μη αναγνώριση των δυνητικών δοτών από το προσωπικό των κλινικών-ΜΕΘ. Η μη ενημέρωση από το ιατρικό προσωπικό των ΜΕΘ του οικογενειακού περιβάλλοντος και η μη συγκατάθεση των συγγενών».

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας στη λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) βρίσκονται στην αναμονή ασθενείς για:

Νεφρό: 1.119, Ηπαρ: 69, Καρδιά: 21, Πνεύμονες: 18 και Νεφρού Παγκρέατος: 4.

Αναλύοντας τη διαδικασία διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου ο παθολόγος – εντατικολόγος, επιμελητής Α΄, Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝ Πατρών Βασίλειος Καραμούζος σημείωσε ότι η διάγνωση πραγματοποιείται με τρεις κλινικές δοκιμασίες οι οποίες εκτελούνται από τρεις γιατρούς (εξειδικευμένο εντατικολόγο, εντατικολόγο ή αναισθησιολόγο και νευρολόγο ή νευροχειρουργό).

«Ο θάνατος είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει την παύση των φυσιολογικών λειτουργιών του ατόμου. Ο προσδιορισμός του θανάτου είναι το τελικό γεγονός σε αυτή τη διαδικασία. Θάνατος είναι η μόνιμη απώλεια της ικανότητας για συνείδηση και όλων των λειτουργιών του εγκεφαλικού στελέχους. Για τη διάγνωση του χρησιμοποιούνται σωματικά, κυκλοφορικά και νευρολογικά κριτήρια. Η επιβεβαίωση/διάγνωση του θανάτου με τη χρήση νευρολογικών κριτηρίων επιβάλλεται να πραγματοποιείται σε όλους τους ασθενείς στους οποίους τίθεται η υποψία. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε ενδεχόμενη δωρεά οργάνων».

Ενα μοναδικό ταξίδι που κέντρισε τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ψυχής επιφύλαξε στο ακροατήριο ο εντατικολόγος, διευθυντής ΜΕΘ Παιδιών και Εφήβων του ΠΓΝΠ Ανδρέας Ηλιάδης.

«Αν με ρωτήσετε μετά από τόσα χρόνια πιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στην ιατρική μου πορεία, σας απαντώ ότι είναι η ανακοίνωση του θανάτου ενός παιδιού. Εκεί πραγματικά νιώθεις ανήμπορος». Στον αντίποδα η πιο ευτυχισμένη στιγμή είναι η σωτηρία ενός παιδιού ακόμα και όταν όλα δείχνουν ότι έχει χάσει τη μάχη. Αυτό το συναίσθημα πλημμύρισε την καρδιά του ίδιου και της ομάδας του στη ΜΕΘ όπως και όλων των εμπλεκομένων όταν κατάφεραν να σώσουν τον μικρό Αλέξανδρο, ο οποίος έβαινε προς το τέλος λόγω προβλήματος στην καρδιά. «Δράσαμε όλοι μαζί ως ομάδα καταφέραμε αυτό που φάνταζε αδύνατο. Ο μικρός μεταφέρθηκε στην Πάντοβα για νοσηλεία σε ειδικό κέντρο μέχρι που βρέθηκε μόσχευμα και σήμερα συνεχίζει υγιής τη ζωή του. Αυτά είναι τα θαύματα που μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε αυτή τη μάχη».

Πριν δύο χρόνια, 27 Απριλίου του 2024, η Φωτεινή Τσιλιμέκη μαζί με τους γονείς της ήρθαν αντιμέτωποι με το πιο σκληρό γεγονός. Τον θανάσιμο τραυματισμό του αδελφού της Δημήτρη Τσιλιμέκη. «Για εμένα ήταν μονόδρομος η δωρεά οργάνων. Δεν ήθελα η καρδιά του αδελφού μου να σταματήσει να χτυπά. Οταν έκλεισε η πόρτα της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ήξερα ότι είχαμε αποκτήσει εκεί μέσα μία δεύτερη οικογένεια. Είμαι ευγνώμων κ. Φλίγκου.

Στις 6 Μαΐου ολοκληρώθηκε η λήψη των οργάνων του και σήμανε η Ανάσταση για έξι συνανθρώπους μας, οι οποίοι ήλπιζαν σε ένα θαύμα για να κρατηθούν στη ζωή. Προσευχήθηκα τα όργανά του να είναι κατάλληλα για μεταμόσχευση. Η δωρεά οργάνων είναι το καλύτερο εφόδιο για να προχωρήσεις όταν είσαι γονατισμένος. Δεν δίνεις απλώς ζωή. Αναγεννάς ελπίδες εκεί που δεν υπάρχουν. Μπορεί να σβήνει η δική μας ελπίδα, αλλά ανάβει για κάποιους άλλους».

