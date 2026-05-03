Ισραήλ: Πρόγραμμα μαμούθ με 100 δις. για μαχητικά αεροσκάφη

Την ώρα που οι πολεμικές συρράξεις δεν δουν ακόμα σταματήσει στην Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα» και ανακοίνωσε σήμερα (03.05.2026) ότι έδωσε το «πράσινο φως» ώστε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία να αποκτήσει δύο μοίρες νέων και προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 και F-15 – σε ισραηλινές διαμορφώσεις – από τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing αντίστοιχα.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από την Υπουργική Επιτροπή Προμηθειών του Ισραήλ, αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου ύψους 350 δισεκατομμυρίων σέκελ (περίπου 100 δισεκ. ευρώ) για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και «της ετοιμότητας ενόψει μιας απαιτητικής δεκαετίας για την ισραηλινή ασφάλεια», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Ακόμα, πρόσθεσε ότι οι νέες μοίρες μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 και F-15 θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας, αντιμετωπίζοντας τις περιφερειακές απειλές και διατηρώντας τη στρατηγική αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ.

Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης για τα στενά του Ορμούζ-Πρόταση για άνοιγμα 1 μήνα

«Παράλληλα με τις άμεσες ανάγκες προμηθειών σε καιρό πολέμου, έχουμε την ευθύνη να δράσουμε τώρα για να διασφαλίσουμε το στρατιωτικό πλεονέκτημα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) σε δέκα χρόνια από τώρα και πέρα από αυτό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Αμίρ, Μπαράμ.

Παράγοντας οι πολεμικές συγκρούσεις με το Ιράν

O πρόσφατος πόλεμος με το Ιράν «κατέδειξε ξεκάθαρα πόσο κρίσιμη είναι η στρατηγική σχέση ΗΠΑ- Ισραήλ και πόσο ζωτικής σημασίας παραμένει η αεροπορική ισχύς», πρόσθεσε.

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ θα αγοράσει μια τέταρτη μοίρα F-35I «Adir» από την Lockheed Martin και μια δεύτερη μοίρα F-15IA από τη Boeing, που είναι ουσιαστικά η ισραηλινή εκδοχή των αναβαθμισμένων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-15EX. Ο Μπαράμ σημείωσε ότι το επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση των συμφωνιών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν απέδειξε την ισχύ της πολεμικής αεροπορίας της χώρας και τον αποφασιστικό της ρόλο στην προστασία του Ισραήλ.

«Τα διδάγματα από αυτή την εκστρατεία απαιτούν από εμάς να συνεχίσουμε να προχωρούμε προς την ανάπτυξη δυνάμεων, για να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για τις επόμενες δεκαετίες», εκτίμησε.

«Η αποστολή μας είναι σαφής: να διασφαλίσουμε ότι οι IDF διαθέτουν τα εργαλεία, τις δυνατότητες και τη δύναμη να επιχειρούν οπουδήποτε, οποτεδήποτε», τόνισε ο ίδιος στη συνέχεια.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, να γινόμαστε ισχυρότεροι και να παραμένουμε μπροστά από τους εχθρούς μας – για να διατηρήσουμε το Ισραήλ ασφαλές σήμερα και στο μέλλον», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



