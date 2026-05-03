Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης για τα στενά του Ορμούζ-Πρόταση για άνοιγμα 1 μήνα

Στην αντεπίθεση πέρασαν οι Φρουροί της Επανάστασης, καθώς η υπηρεσία πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφερε σήμερα ότι «το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί» και μάλιστα έδωσαν «τελεσίγραφο» στην Ουάσιγκτον να τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το ερμηνεύσει κανείς: Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί», ανέφεραν.

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζάε, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, παρομοίασε τις αμερικανικές δυνάμεις που αποκλείουν τα Στενά του Ορμούζ με «πειρατές» και απειλεί να μετατρέψει τη θαλάσσια οδό σε «νεκροταφείο» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε πειρατές δεν υστερεί σε τίποτα από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία», δήλωσε σε ανακοίνωση στο X. «Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο των αεροπλανοφόρων και των δυνάμεών σας, ακριβώς όπως τα συντρίμμια του αεροσκάφους σας έμειναν πίσω στο Ισφαχάν», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός αεροσκάφους F-15E τον περασμένο μήνα.

Axios: Το Ιράν ζήτησε προθεσμία 30 μέρες για τις διαπραγματεύσεις

Το Ιράν, σύμφωνα με το Axios, υπέβαλε την Πέμπτη στις ΗΠΑ μια επικαιροποιημένη πρόταση 14 σημείων για μια συμφωνία-πλαίσιο όπου το σχέδιο περιλαμβάνει το αίτημα για προθεσμία ενός μήνα για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία που θα επέτρεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, θα έθετε τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και θα έθετε οριστικό τέλος στον πόλεμο στο Ιράν και στο Λίβανο.

Άγριο έγκλημα στη Κωνσταντινούπολη, πεθερά δολοφόνησε νύφη! ΒΙΝΤΕΟ

Ομως, το σκέλος των πυρηνικών (το Ιράν θέλει να μετατεθεί η συζήτησή του στο μέλλον) βρίσκει «τοίχο», αφού ο Τραμπ είπε ότι θα το μελετήσει, αλλά δεν βλέπει πλέον πως μπορεί να προκύψει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», με άλλα λόγια από ιδρύσεως Ισλαμικής Δημοκρατίας, σχολίασε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



