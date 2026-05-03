Συγκινημένος από τα «παιδιά» του ο Γιάννης Ντάγιος: «Το μέλλον τους ανήκει»

Μόνο ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τους παίκτες του Προμηθέα 2014 δηλώνει πως έχει ο προπονητής Γιάννης Ντάγιος, σε μια γεμάτη χρονιά με επιτυχίες σε Rising Stars, Εφηβικό πρωτάθλημα και National League 1.

03 Μάι. 2026 14:32
Pelop News

«Ηταν μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά στη δεύτερη παρουσία μας στη National League 1. Από την αρχή της χρονιάς ο στόχος του Οργανισμού του Προμηθέα είναι νέοι σε ηλικία αθλητές να πάρουν ευκαιρίες και να εξελιχθούν σε υψηλό επίπεδο».

Αυτό δήλωσε ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος αμέσως μετά τον β΄ ημιτελικό με την Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ και πρόσθεσε τα εξής: «Η ομάδα μας παίζοντας όμορφο μπάσκετ σε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, δείχνοντας ότι το μέλλον της ανήκει. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας για την αγωνιστική τους εξέλιξη και πάνω από όλα για το ήθος τους. Εχουν καταφέρει να γεμίζουν με φιλάθλους τα γήπεδα σε κάθε αγώνα, ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα. Για εμάς η σεζόν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται. Καλή επιτυχία στους δυο φιναλίστ των τελικών».

Θυμίζουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών του Προμηθέα 2014… είναι-δεν είναι τα 20 έτη ζωής κι αν συνυπολογίσουμε ότι τα παιδιά του Γιάννη Ντάγιου έπαιξαν απέναντι σε μια ιστορική ομάδα με βαριά φανέλα και στόχους ανόδου όπως ο Απόλλωνας, τον οποίον απέκλεισαν, αλλά και με μια ομάδα με υπερπολλαπλάσιο μπάτζετ κι εμπειρία όπως η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, τότε μόνο χαμόγελα αισιοδοξίας μπορεί να υπάρξουν για το μέλλον. Ποιο μέλλον δηλαδή; Το μέλλον είναι ήδη… παρόν!

