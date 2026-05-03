Η απρέπεια ενός παίκτη χάλασε τη γιορτή των τριών παρατάσεων! – Φωτογραφίες

Οσο και να προσπαθείς να κατανοήσεις ότι σε ένα παιχνίδι με τρεις παρατάσεις υπάρχουν κόπωση και νεύρα και φυσικά θέληση για τη νίκη, άλλο τόσο δεν μπορείς με τίποτα να συγχωρέσεις αυτήν την αχαρακτήριστη, ανάρμοστη κι απρεπή κίνηση που έκανε προς όλους όσους βρισκόμασταν στην κερκίδα – προπονητές, παράγοντες, φίλαθλους, μανάδες, πατεράδες, παππούδες, δημοσιογράφους, κλπ – ο Αντώνης Γκάτζο μόλις πέτυχε το (τεράστιο μπασκετικά) τρίποντο που επί της ουσίας σφράγισε τη νίκη-πρόκριση της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ.

Αν και μάθαμε ότι ήδη οι άνθρωποι της Ενωσης ζήτησαν συγγνώμη από τους ανθρώπους του Προμηθέα 2014, σε μια προσπάθεια να λήξει αυτό το ζήτημα – και προφανώς θα τιμωρήσουν οι ίδιοι τον παίκτη τους γι΄ αυτήν την απρέπεια – εντούτοις η ουσία παραμένει: Μια γιορτή του μπάσκετ, ο αγώνας της χρονιάς – που δεν θέλαμε να τελειώσει ούτε μετά από 6-7 παρατάσεις! – αμαυρώθηκε από μια ακατανόητη κίνηση (δεν τολμάμε καν να τη δείξουμε από τις φωτογραφίες του Γιάννη Ανδρουτσόπουλου και γι΄ αυτό και κάναμε ένα μικρό μοντάζ).

Και κάπως έτσι ήρθε η έκρηξη απλών, αλλά κι επώνυμων φίλων του μπάσκετ που βρίσκονταν στις εξέδρες του κατάμεστου «Promitheas Park» – με χαρακτηριστικότερες εκείνες του βοηθού προπονητή του Προμηθέα 2014 Κώστα Χουντή, αλλά και του Νάσου Μπαζίνα, ο οποίος ήταν και σε μια… περίεργη θέση, καθώς από τη μια ο ίδιος είναι επαγγελματίας παίκτης του Προμηθέα κι από την άλλη στην Ενωση βρίσκονται ο πατέρας του Γιάννης (βοηθός προπονητή) και ο αδερφός του Περικλής (ως παίκτης). Ευτυχώς επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι και το θέμα έληξε εκεί, αλλά μάλλον θα υπάρξει και συνέχεια στα αρμόδια όργανα για τη χειρονομία που αμαύρωσε το ντέρμπι…

Φυσικά όλο αυτό δεν πρέπει να μειώσει σε καμία περίπτωση δυο πράγματα: Πρώτον, τη μαγική ατμόσφαιρα στο «Promitheas Park» (τέτοια γήπεδα θέλουμε, με τους φιλάθλους των δυο ομάδων να κάθονται δίπλα-δίπλα και να απολαμβάνουν το θέαμα χωρίς ακρότητες!). Και δεύτερον, τη μεγάλη νίκη της Ενωσης, που πέρασε στους τελικούς της National League 1.

Ομως, όπως και να έχει, όλη αυτή η ιστορία αποτελεί λόγο γενικότερου κι έντονου προβληματισμού…

Εδώ γίνεται ολόκληρος αγώνας από όλους τους εμπλεκόμενους για να φύγει η τοξικότητα από το μπάσκετ, το οποίο όλοι μας υπερλατρεύουμε, εδώ καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από την ΕΟΚ, την ΕΣΚΑ-Η, τις διοικήσεις της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, του Προμηθέα, του Απόλλωνα κι άλλων ομάδων για την υγεία του αθλήματος κι έρχεται μια… περιστροφική κίνηση του μεσαίου δαχτύλου για να βγάλει τον κόσμο από τα ρούχα του;!

Μια απορία για το τέλος: Οι διαιτητές και ο κομισάριος είδαν την αχαρακτήριστη χειρονομία του εν λόγω παίκτη; Και το έγραψαν στο φ.α. και στην έκθεσή τους; Φανταζόμαστε ναι…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



