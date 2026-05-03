Βρετανία: Δίδυμες γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες

Δίδυμες αλλά από άλλο πατέρα είναι οι Μισέλ και Λαβίνια Όσμπορν, που αν και γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, ανακάλυψαν σε μεγαλύτερη ηλικία την αλήθεια.

Η σύλληψη των δύο γυναικών έγινε φυσιολογικά. Μεγάλωσαν στην ίδια μήτρα και γεννήθηκαν από την ίδια μητέρα, ούσες δίδυμες αλλά ετεροθαλείς αδελφές.

Η Μισέλ και η Λαβίνια, σήμερα 49 ετών, υπάρχουν χάρη σε μια εξαιρετικά σπάνια βιολογική διαδικασία που ονομάζεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση. Η διαδικασία συμβαίνει όταν μια γυναίκα απελευθερώνει περισσότερα από ένα ωάρια στον ίδιο κύκλο, που γονιμοποιούνται από σπερματοζωάρια διαφορετικών ανδρών, ενώ τα έμβρυα εξελίσσονται κανονικά.

Όπως αναφέρει το BBC, παγκοσμίως έχουν καταγραφεί περίπου 20 περιπτώσεις, ενώ μετά από μήνες έρευνας, η Λαβίνια και η Μισέλ είναι το μόνο καταγεγραμμένο ζευγάρι διδύμων με διαφορετικούς πατέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιστορία των δύο γυναικών

Για τη Λαβίνια, η αποκάλυψη ήταν συντριπτική. Με τη Μισέλ είχαν περάσει μια δύσκολη παιδική ηλικία, καθώς έπρεπε να μετακινηθούν από σπίτι σε σπίτι και από τον έναν φροντιστή στον άλλο. Η μόνη σταθερά που είχαν ήταν η μία την άλλη.

«Ήταν το μόνο πράγμα που ήταν δικό μου, το μόνο για το οποίο ήμουν σίγουρη. Και ξαφνικά δεν ήταν», λέει η Λαβίνια.

Διαφορετική ήταν η αντίδραση για τη Μισέλ. «Δεν εξεπλάγην. Ακόμα με εντυπωσιάζει ότι μπορεί να συμβεί, είναι πολύ περίεργο και σπάνιο, αλλά βγάζει νόημα» αναφέρει.

Τα δύο κορίτσια γεννήθηκαν το 1976 στο Νότιγχαμ. Η μητέρα τους ήταν μόλις 19 ετών και η κατάστασή της ήταν ευάλωτη, καθώς είχε υποστεί κακοποίηση από τον πατριό της και μεγάλωσε μέσα σε ανάδοχες οικογένειες και ιδρύματα.

Όταν τα κορίτσια ρωτούσαν ποιος ήταν ο πατέρας τους, η μητέρα τους έλεγε πάντα ότι λεγόταν Τζέιμς, αλλά δεν ήταν παρών στη ζωή τους. Απούσα ήταν και η ίδια. Όταν τα κορίτσια ήταν πέντε ετών, έφυγε για σπουδές στο Λονδίνο και τα άφησε στο Νότιγχαμ με τη μητέρα μιας φίλης της, την οποία αποκαλούσαν «γιαγιά».

«Ήταν αυστηρή, όχι ιδιαίτερα στοργική. Η μόνη σταθερά μου ήταν η Μισέλ», λέει η Λαβίνια, ενώ η Μισέλ συμπληρώνει: «Ήμασταν εμείς οι δύο απέναντι στον κόσμο».

Στα 10 τους μετακόμισαν στο Λονδίνο με τη μητέρα τους. Όμως λίγα χρόνια αργότερα, τις έστειλαν ξανά σε ανάδοχη οικογένεια. Τα κορίτσια δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί κρατούσε απόσταση, ενώ την περιγράφουν ως «απρόσιτη, σωματικά και συναισθηματικά».

Non-identical twins Michelle and Lavinia Osbourne were born within minutes of each other – but have different dads. They are the only set of twins with different fathers in the UK. The DNA results arrived on 14 February 2022 – the same day Michelle and Lavinia’s mother died.… pic.twitter.com/6CuU6gQYjW — Tony (@TonyL_01) May 2, 2026

Η επιστροφή του Τζέιμς και οι αμφιβολίες

Όταν τα κορίτσια ήταν έφηβες, ο Τζέιμς επέστρεψε στη ζωή τους. Η Λαβίνια τον εντόπισε και ένιωθε ότι του μοιάζει. Όμως η Μισέλ είχε αμφιβολίες.

Το 2021, η μητέρα τους έπασχε από πρώιμη άνοια και δεν μπορούσε πλέον να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η Μισέλ, βλέποντας μια φωτογραφία του Τζέιμς, ήταν βέβαιη πλέον ότι δεν ήταν ο πατέρας της και έκανε τεστ DNA. Έλαβε τα αποτελέσματα στις 14 Φεβρουαρίου 2022, που ήταν κι η ημέρα που πέθανε η μητέρα της. Ο Τζέιμς δεν ήταν ο πατέρας της.

Η Μισέλ έκανε έρευνα και ανακάλυψε ότι πατέρας της ήταν ο Άλεξ, αδελφός φίλης της μητέρας τους, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ζούσε στο δρόμο. Η Μισέλ ένιωσε άμεσα τη σύνδεση με συγγενείς του Άλεξ. Όμως δεν έγινε το ίδιο με τη Λαβίνια, που αποφάσισε να κάνει τεστ.

Η Λαβίνια διαπίστωσε ότι ούτε ο Τζέιμς ήταν ο δικός της πατέρας, γεγονός που τη συγκλόνισε και τη θύμωσε. Η Μισέλ κατάφερε να βρει τον βιολογικό πατέρα της Λαβίνια, το όνομα του οποίου είναι Άρθουρ.

«Ήταν νευρικός αλλά εκδηλωτικός, σαν εμένα», λέει η Λαβίνια. Ένιωσε αμέσως σύνδεση μαζί του. Οι δυο τους απέκτησαν στενή σχέση. «Νιώθω ότι βρήκα πού ανήκω», λέει. Ο Άρθουρ τους είπε ότι η μητέρα τους τον είχε επισκεφθεί σε δύσκολη στιγμή, τρομαγμένη και σε σοκ.

Η Μισέλ γνώρισε και τον δικό της πατέρα, τον Άλεξ, αλλά δεν ένιωσε την ανάγκη να τον έχει στη ζωή της. Το μόνο που ήθελε ήταν να μάθει.

Οι δίδυμες δεν θα μάθουν ποτέ αν η μητέρα τους γνώριζε την αλήθεια. «Πρέπει να την βασάνιζε», λέει η Λαβίνια, με τη Μισέλ να εκτιμά ότι «μέσα της το ήξερε, αλλά το αρνιόταν».

Η αλήθεια τους προκάλεσε ταραχή. Όμως ο δεσμός τους παραμένει. «Είναι η δίδυμη αδελφή μου. Αυτό δεν αλλάζει», λέει η Μισέλ.

