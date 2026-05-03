Καιρός: Καλοκαίρι ακραίων αντιθέσεων προ των πυλών – Τα μοντέλα «βλέπουν» ισχυρό El Niño και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά

Σημαντικές ανατροπές στο καιρικό μοτίβο φέρνουν τα τελευταία δεδομένα από το ECMWF και το UK Met Office, τα οποία καταγράφουν κοινή τάση για ένα θερμότερο από το φυσιολογικό καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην «καρδιά» των εξελίξεων βρίσκεται ο ENSO, ο κλιματικός κύκλος που επηρεάζει την παγκόσμια κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Μετά από τρία χρόνια κυριαρχίας της ψυχρής φάσης La Niña, το σύστημα φαίνεται να μεταβαίνει ταχύτατα σε ένα ισχυρό El Niño.

Θερμικό «κύμα» στον Ειρηνικό αλλάζει τα πάντα

Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα έντονο Κελβινικό κύμα θερμών υδάτων στον Ειρηνικός Ωκεανός, με θερμοκρασιακές αποκλίσεις που φτάνουν έως και τους +8°C κάτω από την επιφάνεια. Το φαινόμενο αυτό ανεβαίνει σταδιακά προς τα πάνω, ενισχύοντας τις συνθήκες για ένα πλήρους κλίμακας El Niño πριν ακόμη ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Τα στοιχεία της NOAA δείχνουν ότι η θερμοκρασιακή ανωμαλία στην κρίσιμη ζώνη Niño 3.4 ενδέχεται να ξεπεράσει τους +2°C, όριο που αντιστοιχεί σε ένα «Super El Niño», παρόμοιο με εκείνο του 2015.

Ανατροπή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Η θέρμανση του Ειρηνικού δεν μένει τοπική. Επηρεάζει τη συνολική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας τα ρεύματα και τα συστήματα πίεσης στο Βόρειο Ημισφαίριο. Το Κύτταρο Walker εμφανίζει ήδη ενδείξεις ενίσχυσης, με ανοδικές κινήσεις αέρα στον Ειρηνικό και καθοδικές στον Ινδικό Ωκεανό.

Αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν άμεσα το jet stream, οδηγώντας σε διαφορετική κατανομή θερμών και ψυχρών αερίων μαζών πάνω από την Ευρώπη.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ευρώπη

Το ECMWF αποτυπώνει ένα μοτίβο χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό, που λειτουργεί σαν «αντλία» μεταφοράς θερμών αερίων μαζών από τον νότο προς τον βορρά. Αυτό μεταφράζεται σε θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.

Στο πεδίο των βροχοπτώσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη:

Αυξημένες βροχές στη νότια και ανατολική Ευρώπη

Περιορισμένος υετός σε κεντρική και δυτική Ευρώπη, με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας

Αντίστοιχα, το UK Met Office επιβεβαιώνει τη θερμή τάση, τοποθετώντας το σύστημα χαμηλών πιέσεων πιο βόρεια, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά θερμών μαζών προς την ήπειρο.

Ελλάδα: Ζέστη, καύσωνες και καταιγίδες

Για την Ελλάδα, τα δεδομένα συγκλίνουν σε ένα καλοκαίρι θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα, με συχνές εισβολές θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική.

Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της χώρας — ανάμεσα σε ζώνες αυξημένων βροχοπτώσεων και αστάθειας — αυξάνει την πιθανότητα καλοκαιρινών καταιγίδων, κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές.

Οι καύσωνες αναμένεται να είναι πιο έντονοι και εκτεταμένοι, ενώ δεν αποκλείονται αιφνίδιες μεταβολές με ισχυρές καταιγίδες.

Καλοκαίρι έντονων εναλλαγών

Το βασικό χαρακτηριστικό του φετινού καλοκαιριού δεν θα είναι μόνο η ζέστη, αλλά οι έντονες αντιθέσεις:

Παρατεταμένα κύματα καύσωνα

Ενδιάμεσες φάσεις αστάθειας

Τοπικά έντονα φαινόμενα

Η συνολική εικόνα δείχνει ένα δυναμικό και απρόβλεπτο καλοκαίρι, όπου οι καιρικές συνθήκες θα μεταβάλλονται γρήγορα, επηρεάζοντας τόσο την καθημερινότητα όσο και κρίσιμους τομείς όπως η αγροτική παραγωγή και η πολιτική προστασία.

Το μόνο βέβαιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι ο Ειρηνικός Ωκεανός έχει ήδη δώσει τον τόνο για τους επόμενους μήνες.

