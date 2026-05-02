Ψηφιακές πληρωμές και μετρητά βρίσκονται πλέον σχεδόν στο ίδιο επίπεδο στις καθημερινές συναλλαγές της Ευρωζώνης, με την εικόνα να δείχνει ξεκάθαρα ότι οι ηλεκτρονικές μέθοδοι πληρωμής κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μετρητά αντιστοιχούν πλέον στο 52% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί αισθητά, καθώς το 2022 βρισκόταν στο 59%, ενώ το 2016 έφτανε στο 79%.

Την ίδια ώρα, οι ψηφιακές πληρωμές έχουν καλύψει σχεδόν όλη την απόσταση, καθώς χρησιμοποιούνται πλέον στο 48% των συναλλαγών.

Οι κάρτες κυριαρχούν στις ψηφιακές πληρωμές

Από το 48% των ψηφιακών συναλλαγών στην Ευρωζώνη, το μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιείται με κάρτες.

Συγκεκριμένα, το 39% των συναλλαγών γίνεται με κάρτα, ενώ το 6% πραγματοποιείται μέσω mobile wallets ή smartphone. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά άλλες ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνει τη σταθερή μετατόπιση των καταναλωτών προς πιο άμεσους, εύκολους και ψηφιακούς τρόπους συναλλαγής, ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση της χρήσης POS, mobile banking και πληρωμών μέσω κινητού.

Σε αξία συναλλαγών, τα μετρητά έχουν ήδη περάσει δεύτερα

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα όταν εξετάζεται η αξία των συναλλαγών.

Στην Ευρωζώνη, οι ψηφιακές πληρωμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα μετρητά, καθώς αντιστοιχούν στο 52% της συνολικής αξίας των αγορών. Αντίθετα, το ποσοστό που καταβάλλεται σε μετρητά διαμορφώνεται στο 39%.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι τα μετρητά παραμένουν σε χρήση κυρίως για μικρότερες, καθημερινές αγορές. Οι μεγαλύτερες συναλλαγές, αντίθετα, πραγματοποιούνται όλο και συχνότερα με κάρτες ή άλλες ψηφιακές μεθόδους πληρωμής.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Η ίδια τάση καταγράφεται και στην Ελλάδα, αν και η χρήση μετρητών παραμένει υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου 54% των συναλλαγών στα φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα εξακολουθούν να γίνονται με μετρητά. Οι ψηφιακές πληρωμές, ωστόσο, έχουν φτάσει πλέον στο 46%, επιβεβαιώνοντας ότι η απόσταση έχει μειωθεί σημαντικά.

Η ανατροπή έχει ήδη γίνει σε επίπεδο αξίας συναλλαγών. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αντιπροσωπεύουν περίπου 58% της συνολικής αξίας των συναλλαγών στην Ελλάδα, ενώ τα μετρητά περιορίζονται στο 42%.

Από το 75% στο 54% μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια

Η μεταβολή στην ελληνική αγορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκριθεί με την εικόνα του 2016.

Τότε, τα μετρητά αντιστοιχούσαν περίπου στο 75% των πληρωμών στην Ελλάδα. Σήμερα, το ποσοστό τους έχει μειωθεί στο 54%, δηλαδή έχει υποχωρήσει κατά περισσότερες από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε λιγότερο από μία δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα κινείται πλέον με ταχύτερο ρυθμό προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές, παρότι τα μετρητά εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή παρουσία στις μικρές καθημερινές συναλλαγές.

Γιατί αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα

Η άνοδος των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα συνδέεται με μια σειρά παραγόντων.

Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η ευρεία διάδοση των POS στην αγορά, καθώς οι πληρωμές με κάρτα έγιναν διαθέσιμες σε πολύ περισσότερα σημεία συναλλαγής.

Παράλληλα, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για φορολογικούς λόγους ενίσχυσε την καθημερινή χρήση καρτών και ψηφιακών μέσων. Σημαντική είναι και η συμβολή του mobile banking, το οποίο έχει υιοθετηθεί γρήγορα από μεγάλο μέρος των καταναλωτών.

Έτσι, η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ψηφιακές συναλλαγές να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

