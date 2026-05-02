Αναδρομικά 2025 από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις και εισοδήματα που καταβλήθηκαν με βάση δικαστικές αποφάσεις πρέπει να δηλώσουν στην εφορία οι φορολογούμενοι που τα εισέπραξαν μέσα στο 2025.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ ο φόρος που θα προκύψει θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό και θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως την 31η Ιανουαρίου 2027.

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται ειδική δυνατότητα ρύθμισης. Μετά την υποβολή αίτησης στην ΑΑΔΕ, μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές από τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει λόγω των τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγούμενων ετών, σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά 2025

Οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025.

Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος έλαβε αναδρομικά ποσά συντάξεων που αφορούν το έτος 2023, θα πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το 2024.

Στη δήλωση αναδρομικών, τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς. Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να συμπληρώσουν ή να αλλάξουν άλλους κωδικούς μέσα στη συγκεκριμένη δήλωση.

Αν κάποιος θέλει να διορθώσει ή να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της αρχικής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα αναδρομικά

Η ΑΑΔΕ δίνει αναλυτικές οδηγίες, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, για τον τρόπο και τον χρόνο δήλωσης των αναδρομικών ποσών.

Τι ισχύει για εισοδήματα από δικαστική απόφαση

Στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισπράξει, βάσει δικαστικής απόφασης, εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη, τα ποσά αυτά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία, στα έτη που αφορούν.

Οι τόκοι, από την άλλη, δηλώνονται στο έτος κατά το οποίο εισπράχθηκαν, στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά συντάξεων

Για αναδρομικά συντάξεων από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ο φορολογούμενος επιλέγει το αντίστοιχο έτος υποβολής της δήλωσης. Ενδεικτικά, για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2017, πρέπει να επιλεγεί ως έτος υποβολής το 2018.

Στη συνέχεια, επιλέγεται η τροποποιητική δήλωση και η Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Οι κωδικοί εμφανίζονται συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά και η δήλωση υποβάλλεται οριστικά, εμπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα αναδρομικά προηγούμενων ετών δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία, στα έτη στα οποία αντιστοιχούν.

Τι γίνεται με χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών

Αν ο φορολογούμενος διαθέτει χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών, αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1, η δήλωση δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με αυτή τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η σχετική επιλογή ενεργοποιείται μόνο για φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

Δεν αλλάζουν άλλοι κωδικοί στη δήλωση αναδρομικών

Στη δήλωση αναδρομικών οι κωδικοί είναι προσυμπληρωμένοι με τα αντίστοιχα ποσά και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε άλλα σημεία της δήλωσης.

Όποιος επιθυμεί να τροποποιήσει στοιχεία που δεν σχετίζονται με τις αναδρομικές αποδοχές, θα πρέπει να προχωρήσει σε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

