Μάιος: Οι τιμές του ρεύματος σε ήπια σχετικά εικόνα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται όπως και η διατήρηση του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αλλά η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να εμφανίζει μια σχετικά ήπια εικόνα.

Μάλιστα οι τιμές του φυσικού αερίου, αν και αυξημένες σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε έντονες ανατιμήσεις στη χονδρική αγορά ρεύματος, καθώς η χαμηλή ζήτηση και η ισχυρή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας λειτουργούν ως «φρένο» διαρκείας στις τιμές ηλεκτρισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση χονδρική τιμή του Απριλίου διαμορφώθηκε κοντά στα 89 ευρώ/MWh, χαμηλότερα από τον Μάρτιο και ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, πριν εκδηλωθεί η σημερινή κρίση. Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, η συγκράτηση αυτή οφείλεται κυρίως στις πολλές ώρες μηδενικών τιμών μέσα στην ημέρα. Χωρίς αυτές τις ώρες υπερπροσφοράς από ΑΠΕ, η αγορά όπως είπε θα κατέγραφε πολύ συχνότερα τριψήφια επίπεδα, ακόμη και της τάξης των 150-200 ευρώ/MWh.

Η ελληνική αγορά, επομένως, στηρίζεται αυτή την περίοδο σε ένα «παράθυρο» χαμηλού κόστους που δημιουργείται από τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ και την περιορισμένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα.

Καλοκαίρι και LNG: οι πραγματικές προκλήσεις

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η Ευρώπη μπαίνει σε μια πιο απαιτητική περίοδο, όπου θα συμπέσουν η αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση με την ανάγκη για εντατικές εισαγωγές φυσικού αερίου, προκειμένου να γεμίσουν οι αποθήκες ενόψει του χειμώνα.

Το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο δύσκολο, καθώς σημαντικό μέρος της προσφοράς LNG από τον Περσικό Κόλπο παραμένει εκτός αγοράς. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τα διαθέσιμα φορτία θα ενταθεί, ασκώντας νέες πιέσεις στις τιμές. Εκτιμάται ότι πάνω από το 20% της σχετικής προσφοράς έχει ήδη τεθεί εκτός της ενεργειακής εξίσωσης, περιορίζοντας τα περιθώρια της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μέχρι σήμερα ανθεκτικότητα των τιμών αποδίδεται σε συγκυριακούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια ένταση τους επόμενους μήνες.

Σταθερότητα στα τιμολόγια Μαΐου με διαφοροποιήσεις

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι τιμές των πράσινων τιμολογίων για τον Μάιο δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές μεταβολές. Η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητη τη βασική της χρέωση στα 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ αντίστοιχα σταθερό παραμένει και το κυμαινόμενο προϊόν της. Από την πλευρά της, η Protergia, αναπροσαρμόζει την τιμή της στα 16,2 λεπτά από 14,9 λεπτά τον Απρίλιο. Την ίδια στιγμή, αμετάβλητη παραμένει η τιμή της ΗΡΩΝ στα 14,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όπως και της NRG στα 19,9 λεπτά. Η Ελίν μειώνει σημαντικά τη χρέωσή της στα 13,4 λεπτά από 17 λεπτά, ενώ η Volton κινείται ουσιαστικά σταθερά στα 18,6 λεπτά, μετά τις εκπτώσεις.

Η αγορά παραμένει λοιπόν σε μια φάση ισορροπίας, αλλά με εμφανείς διαφοροποιήσεις στρατηγικής μεταξύ των παρόχων.

Την ίδια στιγμή, η χονδρική αγορά συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Για σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, η τιμή διαμορφώνεται στα 61,40 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά περίπου 12,6% σε σχέση με χθες. Η χαμηλότερη τιμή της μέρας είναι αρνητική στα – 5 € ανά μεγαβατώρα και η μεγαλύτερη στα 182,6 ευρώ μεγαβατώρα. Παρά την άνοδο, πάνω από το 80% της παραγωγής προέρχεται από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά, ενώ μόλις περίπου το 10% από φυσικό αέριο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



