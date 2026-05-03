Καλάβρυτα: Ρεπορτάζ με χριστουγεννιάτικο σκούφο μέσα στο χιόνι ο Νίκος Γιαπρακάς

Μπορεί ημερολογιακά να πλησιάζουμε το καλοκαίρι, όμως ο καιρός είχε… διαφορετική άποψη στα Καλάβρυτα, όπου το τοπίο μετατράπηκε σε άκρως χειμωνιάτικο. Το ξαφνικό κύμα ψύχους έφερε χιόνια ακόμη και στις αρχές Μαΐου, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές σκηνικό για την εποχή.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ και συντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Νίκος Γιαπρακάς, έκανε ρεπορτάζ από το χιονοδρομικό κέντρο φορώντας… χριστουγεννιάτικο σκουφάκι, θέλοντας να εναρμονιστεί με την εικόνα που θύμιζε περισσότερο γιορτές Δεκεμβρίου παρά άνοιξη.

Χιόνι και -1 βαθμός στο χιονοδρομικό

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, παρότι παραμένει κλειστό για τη σεζόν, είναι καλυμμένο με χιόνι, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε έως και στους -1 βαθμούς Κελσίου.

Οι εικόνες εντυπωσίασαν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για την εποχή.

Επισκέπτες για… ανοιξιάτικο χιονοτουρισμό

Όσοι βρέθηκαν στα Καλάβρυτα το τριήμερο της Πρωτομαγιά, μπορεί να μην είχαν προγραμματίσει επαφή με το χιόνι, ωστόσο δεν έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν στο χιονοδρομικό για να απολαύσουν από κοντά το μοναδικό θέαμα.

Το απρόσμενο αυτό «γύρισμα» του καιρού αναδεικνύει τις έντονες διακυμάνσεις των θερμοκρασιών που καταγράφονται φέτος, με τον Μάιο να ξεκινά με εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και στην καρδιά του χειμώνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



