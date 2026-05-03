Τραμπ: Κλιμακώνει την πίεση στη Γερμανία με νέες απειλές για αποχώρηση στρατευμάτων

Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος. Οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο.

Μιλώντας από τη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει σε πιο εκτεταμένες κινήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη» και πως η μείωση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους ήδη ανακοινωθέντες αριθμούς.

Εν μέσω πολιτικής σύγκρουσης με το Βερολίνο

Η απόφαση δεν είναι άσχετη με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Οι σχέσεις των δύο πλευρών επιδεινώθηκαν μετά από δηλώσεις του Μερτς για το Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Τραμπ, με τον ίδιο να απαντά σε υψηλούς τόνους.

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, περίπου 86.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, εκ των οποίων περίπου 36.000 σταθμεύουν στη Γερμανία, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο στρατιωτικό κόμβο των ΗΠΑ στην ήπειρο.

Κρίσιμος κόμβος για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η στρατηγική σημασία της Γερμανίας είναι καθοριστική, καθώς λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων για το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων συνδέεται άμεσα με τη δομή ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά και με τις τοπικές οικονομίες.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υπογράμμισε ότι η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων εξυπηρετεί τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά συμφέροντα, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους.

Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι η αποχώρηση 5.000 στρατιωτών έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, χωρίς άμεσο επιχειρησιακό αντίκτυπο. Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφές εάν τα στρατεύματα αυτά θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ ή θα μετακινηθούν προς την Ανατολική Ευρώπη, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τη Ρωσία.

Σκιές για το μέλλον του ΝΑΤΟ

Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η συγκεκριμένη πολιτική ενδέχεται να εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αποδυνάμωσης του ΝΑΤΟ. Όπως επισημαίνεται, ήδη από τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες το 2018, ο Τραμπ είχε υιοθετήσει σκληρή ρητορική απέναντι στη Συμμαχία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον ρόλο της.

Παρά τις ανησυχίες, ακόμη και μετά από μια μερική αποχώρηση, η Γερμανία αναμένεται να παραμείνει μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων παγκοσμίως, δεύτερη μόνο μετά την Ιαπωνία.

Οικονομικές επιπτώσεις και το παράδειγμα του Ράμσταϊν

Πέρα από τις γεωπολιτικές προεκτάσεις, σημαντικές είναι και οι οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αμερικανική βάση στο Ράμσταϊν, η μεγαλύτερη εκτός ΗΠΑ, όπου ζουν και εργάζονται δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί, πολιτικό προσωπικό και οικογένειες.

Η τοπική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία αυτή, με την ετήσια οικονομική συνεισφορά να υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ανησυχία για το κενό στην ευρωπαϊκή άμυνα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ακύρωση σχεδίων για την ανάπτυξη προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων, όπως οι πύραυλοι Tomahawk και το υπερηχητικό σύστημα Dark Eagle, τα οποία είχαν συμφωνηθεί επί κυβερνήσεων Όλαφ Σολτς και Τζο Μπάιντεν.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί, σύμφωνα με αναλυτές, ένα σημαντικό κενό στην αποτρεπτική ισχύ της Ευρώπης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη

Πέρα από τη Γερμανία, σημαντική είναι η παρουσία των ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν βάσεις ή αναπτύσσονται εκ περιτροπής.

Παρά τις εξελίξεις, η συνολική στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη παραμένει ισχυρή, ωστόσο οι αποφάσεις της Ουάσινγκτον αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες ασφαλείας το επόμενο διάστημα.