Διπολική διαταραχή τύπου 2: Νέα μελέτη συνδέει τη νόσο με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου

Μια σημαντική μελέτη πληθυσμού που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open στρέφει το ενδιαφέρον σε μια μορφή διπολικής διαταραχής που συχνά μένει πιο «χαμηλά» στη δημόσια συζήτηση και στην έρευνα: τη διπολική διαταραχή τύπου 2. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με αυτή τη μορφή της νόσου αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, τόσο από σωματικά όσο και από μη φυσικά αίτια.

Η διπολική διαταραχή είναι μια σύνθετη ψυχική κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από εναλλαγές στη διάθεση, στην ενέργεια και στη λειτουργικότητα του ατόμου. Στη διπολική διαταραχή τύπου 2, τα επεισόδια κατάθλιψης συνυπάρχουν με περιόδους υπομανίας, δηλαδή ανόδου της διάθεσης που δεν φτάνει την ένταση ενός πλήρους μανιακού επεισοδίου. Το γεγονός ότι αυτή η μορφή συχνά θεωρείται «ηπιότερη» δεν σημαίνει ότι είναι και λιγότερο επιβαρυντική σε βάθος χρόνου.

Η κλίμακα της έρευνας

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 11.427 άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω με διάγνωση διπολικής διαταραχής τύπου 2, εκ των οποίων περίπου το 62% ήταν γυναίκες. Για λόγους σύγκρισης, η μελέτη συμπεριέλαβε και 45.708 άτομα χωρίς τη συγκεκριμένη διαταραχή. Τα δεδομένα προήλθαν από την Ταϊβάν και αφορούσαν την περίοδο 2001 έως 2022, με μέση παρακολούθηση 7,3 ετών.

Αυτό έδωσε στους επιστήμονες τη δυνατότητα να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη καθαρότητα τους κινδύνους θνησιμότητας που σχετίζονται ειδικά με τη διπολική διαταραχή τύπου 2, κάτι που δεν είχε απομονωθεί επαρκώς σε προηγούμενες μελέτες.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Το βασικό εύρημα είναι ότι τα άτομα με διπολική διαταραχή τύπου 2 είχαν περίπου 60% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν τη διαταραχή.

Η αυξημένη αυτή θνησιμότητα δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο πεδίο. Οι θάνατοι από σωματικές παθήσεις, όπως καρδιαγγειακές, πνευμονικές και πεπτικές νόσοι, ήταν 37% υψηλότεροι. Παράλληλα, οι θάνατοι από μη φυσικά αίτια, όπως ατυχήματα, αυτοκτονία ή βία, ήταν σχεδόν 4,5 φορές συχνότεροι.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι τα άτομα με διπολική διαταραχή τύπου 2 εμφάνισαν 24% υψηλότερο συνολικό κίνδυνο θνησιμότητας σε σύγκριση με τα άτομα με διπολική διαταραχή τύπου 1, αν και οι θάνατοι από μη φυσικά αίτια ήταν παρόμοιοι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Γιατί έχουν βάρος αυτά τα ευρήματα

Η μελέτη έρχεται να θυμίσει ότι η διπολική διαταραχή τύπου 2 δεν είναι μια απλή ή «ήπια» εκδοχή της νόσου μόνο και μόνο επειδή τα υπομανιακά επεισόδια είναι λιγότερο ακραία από τη μανία. Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στη συνολική υγεία είναι σοβαρός και φαίνεται να αγγίζει πολλαπλά επίπεδα της ζωής και της φροντίδας του ασθενούς.

Τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση που να μην εξαντλείται στη διαχείριση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η φροντίδα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, ώστε να καλύπτει ταυτόχρονα την ψυχική και τη σωματική υγεία, καθώς χωρίς τέτοια υποστήριξη οι ασθενείς μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε ευρύτερες επιπλοκές υγείας.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Παρά τη σημασία της, η έρευνα έχει και όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα δεδομένα προέρχονται αποκλειστικά από την Ταϊβάν, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα με τον ίδιο τρόπο σε άλλες χώρες, με διαφορετικά συστήματα υγείας ή διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Επιπλέον, η μελέτη δεν περιλάμβανε αναλυτικές πληροφορίες για τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, τη συχνότητα των επεισοδίων ή τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων, δηλαδή παράγοντες που επίσης μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη έκβαση της υγείας. Οι ίδιοι οι ερευνητές σημειώνουν ότι θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να εξεταστούν αυτές οι μεταβλητές και να σχεδιαστούν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Τι μένει από αυτή τη μελέτη

Το ισχυρό μήνυμα που αφήνει πίσω της αυτή η δημοσίευση είναι σαφές: η διπολική διαταραχή τύπου 2 δεν πρέπει να υποτιμάται. Δεν αφορά μόνο τις εναλλαγές της διάθεσης ή την ψυχική επιβάρυνση, αλλά συνδέεται με συνολικότερο φορτίο υγείας και με αυξημένους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή σε βάθος χρόνου.

Γι’ αυτό και η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διάγνωση. Περνά αναγκαστικά και από την πρόσβαση σε σταθερή ψυχιατρική παρακολούθηση, την πρόληψη, την υποστήριξη της καθημερινότητας και τη στενότερη σύνδεση ψυχικής και σωματικής φροντίδας. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ουσία των νέων ευρημάτων.

