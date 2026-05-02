Δημοσκόπηση Marc: Ανάκαμψη για τη ΝΔ, αλλά η ακρίβεια παραμένει η μεγάλη πληγή για την κυβέρνηση

Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα», με το κυβερνών κόμμα να ανεβαίνει στο 32,2% στην εκτίμηση ψήφου. Την ίδια ώρα, όμως, η ακρίβεια εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ο βασικός παράγοντας φθοράς για την κυβέρνηση.

02 Μάι. 2026 21:44
Σημάδια δημοσκοπικής ανάκαμψης για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα μέτρηση της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», αποτυπώνοντας μια μικρή αλλά καθαρή άνοδο του κυβερνώντος κόμματος σε μια περίοδο με έντονη πολιτική και οικονομική πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ φτάνει στο 32,2% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 31,4% τον Φεβρουάριο, βελτιώνοντας τη θέση της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και τοποθετούμενη 3,9 μονάδες πάνω από την επίδοσή της στις ευρωεκλογές του 2024.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με την παρουσίαση της έρευνας, αφενός στο πακέτο μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε στις 22 Απριλίου και αφετέρου στη θετική απήχηση που είχε η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Παράλληλα, ενισχυμένοι εμφανίζονται και οι δείκτες θετικής αξιολόγησης της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι διαμορφώνονται στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, πλησιάζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί σε προγενέστερες, πιο ισχυρές περιόδους για το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το οποίο επίσης εμφανίζει μικρή άνοδο, φτάνοντας στο 13,5% από 13% τον Φεβρουάριο. Πιο πίσω ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5% και η Ελληνική Λύση με 9,2%, αμφότερες με πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Το ΚΚΕ διατηρείται στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 6,8%, ενώ η Φωνή Λογικής μπαίνει στη ζώνη της Βουλής με 3,4% και το ΜέΡΑ25 μένει οριακά εκτός, στο 2,9%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η καταγραφή του «Άλλου κόμματος», που φτάνει στο 7%, σε μια μέτρηση που δεν περιλαμβάνει τυχόν νέα πολιτικά σχήματα συνδεόμενα με τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια δεξαμενή ρευστότητας και αναζήτησης εκτός του σημερινού κοινοβουλευτικού χάρτη.

Παρά τη σαφή δημοσκοπική ανάσα για την κυβέρνηση, η εικόνα δεν είναι καθαρή από βάρη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να λειτουργεί ως η βασική πηγή πολιτικής φθοράς, με πάνω από το 33% των ερωτηθέντων να τη θεωρούν τον κυριότερο παράγοντα που κοστίζει στην κυβέρνηση. Ακολουθούν η τραγωδία των Τεμπών και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξακολουθούν να βαραίνουν το συνολικό αποτύπωμα της κυβερνητικής εικόνας.

Με άλλα λόγια, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα καταφέρνει να ανακτήσει μέρος των απωλειών του και να βελτιώσει τη θέση του στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς όμως να έχει αφήσει πίσω τα μεγάλα προβλήματα που τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει σημάδια επανασυσπείρωσης, αλλά η ακρίβεια παραμένει το σταθερό μέτωπο που εξακολουθεί να φρενάρει μια πιο καθαρή πολιτική ανάκαμψη.

