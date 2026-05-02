Γεωργιάδης για εκλογές: «Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας» με φόντο βίντεο πριν από το μνημόνιο

Με αναφορά στο παρελθόν, αλλά με σαφή στόχευση στο πολιτικό σκηνικό των επόμενων εκλογών, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε μέσω ανάρτησης στο Χ, δημοσιεύοντας βίντεο από παλαιότερη τηλεοπτική του εμφάνιση, στην οποία προειδοποιούσε για τον κίνδυνο η Ελλάδα να βρεθεί εκτός αγορών. Στο βίντεο ακούγεται να λέει πως, με την πορεία των επιτοκίων εκείνης της περιόδου, η χώρα όδευε προς πολύ δύσκολες αποφάσεις, την ώρα που η δημόσια συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από υποσχέσεις και παροχές.

Στο κείμενο που συνόδευσε την ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι τότε πολλοί τον αντιμετώπισαν υποτιμητικά, όμως, όπως σημειώνει, έναν χρόνο αργότερα η χώρα μπήκε στο μνημόνιο. Πάνω σε αυτή τη σύνδεση επιχείρησε να χτίσει και το σημερινό του πολιτικό μήνυμα, λέγοντας ότι επανέρχονται λογικές αντίστοιχες με εκείνες της προ κρίσης περιόδου.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ειδικά στη σημερινή αντιπαράθεση γύρω από τα οικονομικά μέτρα, γράφοντας ότι «πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε», με αφορμή, όπως λέει, τα 500 εκατ. ευρώ που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τις αντιδράσεις που τα χαρακτηρίζουν ανεπαρκή. Στο ίδιο πλαίσιο προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να ανατρέψει γρήγορα την πορεία της οικονομίας.

Η ανάρτηση κλείνει με την πιο καθαρή πολιτική αιχμή, καθώς ο Άδωνις Γεωργιάδης καλεί τους πολίτες, ενόψει των εθνικών εκλογών, να θυμούνται τη φράση «τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας», μεταφέροντας έτσι το μήνυμά του από το πεδίο της οικονομικής προειδοποίησης στο καθαρά προεκλογικό πεδίο.

Εγώ γενικά κάθε μέρα ακούω από τους αντιπάλους μου και από διάφορους εδώ μέσα τα εξ αμάξης. Όμως παρά το ύφος μου, στο οποίο πολλοί μπορούν να έχουν δόκιμες αντιρρήσεις, όσοι με παρακολουθούν στην ουσία καλώς γνωρίζουν ότι σχεδόν σε όλες μου τις προβλέψεις πέφτω μέσα. Εδώ μου… pic.twitter.com/lMhLr9Fzia — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 2, 2026

