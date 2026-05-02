Σφοδρή και ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει πλέον η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές, με αιχμές για συνεννοήσεις, υπαναχωρήσεις και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις.

Θυμίζουμε ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη χθεσινή (1/5/2026) Διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, όπου το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την πρόταση για τον διορισμό της Αικατερίνης Συγγούνα στη θέση της ΑΠΔΠΧ, ενώ διαφώνησε με την πρόταση για τον Αντώνη Μακρυδημήτρη, με αποτέλεσμα η διαδικασία να αναβληθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «προσωπικούς χαρακτηρισμούς και φθηνά τσιτάτα», υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης «στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής».

«Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής;» διερωτάται, προσθέτοντας: «Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι “εταίροι” τους από τον “θαυμαστό” κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;».

«Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι “μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα”», κατέληξε.

«Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει»

Η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη ήρθε μετά την απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ψέμα» και «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις».

«Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα προς την κυβέρνηση «γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5» και «γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;».

«Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση», ανέφερε, προσθέτοντας: «Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών».

