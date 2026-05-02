Σφοδρή και ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Παύλος Μαρινάκης: Γνώριζαν οι εν δυνάμει εταίροι του Ανδρουλάκη για τις συνομιλίες του με την κυβέρνηση; – Κώστας Τσουκαλάς: Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει

02 Μάι. 2026 13:12
Μεγάλες διαστάσεις παίρνει πλέον η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές, με αιχμές για συνεννοήσεις, υπαναχωρήσεις και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις.

Θυμίζουμε ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη χθεσινή (1/5/2026) Διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, όπου το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την πρόταση για τον διορισμό της Αικατερίνης Συγγούνα στη θέση της ΑΠΔΠΧ, ενώ διαφώνησε με την πρόταση για τον Αντώνη Μακρυδημήτρη, με αποτέλεσμα η διαδικασία να αναβληθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «προσωπικούς χαρακτηρισμούς και φθηνά τσιτάτα», υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης «στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής».

«Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής;» διερωτάται, προσθέτοντας: «Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι “εταίροι” τους από τον “θαυμαστό” κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;».

«Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι “μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα”», κατέληξε.

«Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει»

Η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη ήρθε μετά την απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ψέμα» και «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις».

«Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα προς την κυβέρνηση «γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5» και «γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;».

«Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση», ανέφερε, προσθέτοντας: «Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Σφοδρή και ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές
13:00 Αλγερινός κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού τραυματίστηκε σοβαρά από ομοεθνή του με αυτοσχέδιο σουβλί
12:48 Πέθανε ο εμβληματικός πιλότος της Formula 1 και παραολυμπιονίκης, Αλεσάντρο Τζανάρντι
12:36 Πάτρα: Η φωτιά στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Γούναρη
12:24 Το θρίλερ της Εύβοιας: Πώς εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Σπύρος Ρέτσας
12:12 Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ
12:00 Ο καιρός τρελάθηκε: Αντί για καλοκαίρι σαν Χριστούγεννα, χιόνια σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία, Δράμα, ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Οι απλές λύσεις για τις καούρες, τι πρέπει να αποφύγετε, τι πρέπει να επιδιώξετε
11:36 Συνταξιούχοι: Ανοίγει η πλατφόρμα για το ειδικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
11:24 Μάιος: Οι τιμές του ρεύματος σε ήπια σχετικά εικόνα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
11:12 Δυτική Ελλάδα: Μείωση επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Δυτικής Ελλάδας, τι συνέβη στην Πάτρα
11:00 «Γυαλιά-καρφιά» μία επιχείρηση: Μαγαζάτορες δέχονται αντίρροπες πιέσεις για προστασία
10:48 Αγωνία για βρέφος 19 μηνών στη Σκόπελο, φόβος ότι ήπιε ποντικοφάρμακο!
10:36 Μαχαίρια, σουγιάς, κουτάβια στα σκουπίδια, και όπλα, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ
10:24 Σερβία: Το ξύλο της αρκούδας στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, ΒΙΝΤΕΟ
10:12 Πάτρα: Γυναίκα αφαίρεσε προϊόντα αξίας 36 ευρώ και συνελήφθη από την Άμεση Δράση
10:00 Διεθνές ρεζιλίκι στον Άραξο: Η γιορτή έγινε σκηνή ατυχήματος
9:48 Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
9:38 Δ. Ελλάδα: Τον Απρίλιο 1.420 κλήσεις για παρκάρισμα, τα εμπόδια και η παραβατικότητα στους δρόμους
9:22 Τραμπ: Η κόντρα τον Μερτς και η απόφαση να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
