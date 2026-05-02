Λίμνη Κόμο: Νεκρός 15χρονος μετά από βουτιά σε απαγορευμένη περιοχή

Ένα παιχνίδι στο νερό κατέληξε σε τραγωδία το Σάββατο στη λίμνη Κόμο, όταν ένας 15χρονος δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια μετά από βουτιά στην περιοχή του Mandello del Lario. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από ιταλικά μέσα, ο έφηβος βρισκόταν μαζί με συνομηλίκους του κοντά στην περιοχή της Canottieri, όπου υπάρχει πλωτή εξέδρα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του μέσα στο νερό.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές και στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η ακτοφυλακή, δυνάμεις της πυροσβεστικής, ελικόπτερο από τη βάση της Malpensa, δύτες, διασώστες νερού, ασθενοφόρο και νοσηλευτικό προσωπικό. Τελικά, ο 15χρονος εντοπίστηκε από τους δύτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βάθος περίπου 10 μέτρων. Οι διασώστες δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

Το περιστατικό έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια στη λίμνη, κυρίως σε σημεία που δεν είναι οργανωμένα ή επιτρέπονται τυπικά για κολύμβηση. Ο δήμαρχος του Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ανέφερε ότι πρόκειται για ιδιωτική περιοχή με απαγόρευση πρόσβασης και υπογράμμισε ότι το σημείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς ο βυθός βαθαίνει πολύ γρήγορα, φτάνοντας στα 10 με 12 μέτρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο ανήλικος υπέστη κάποιο παθολογικό ή άλλο πρόβλημα μέσα στο νερό ή αν ο θάνατός του συνδέεται αποκλειστικά με τις συνθήκες της βουτιάς και του σημείου. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη ακόμη ένα περιστατικό που επαναφέρει με σκληρό τρόπο το ζήτημα της πρόσβασης νέων σε επικίνδυνες, απαγορευμένες περιοχές της λίμνης.

