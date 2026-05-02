Λίμνη Κόμο: Νεκρός 15χρονος μετά από βουτιά σε απαγορευμένη περιοχή

Τραγωδία σημειώθηκε στη λίμνη Κόμο, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μετά από βουτιά από προβλήτα στην περιοχή Mandello del Lario. Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκε άμεσα, όμως οι δύτες ανέσυραν τον ανήλικο νεκρό από βάθος περίπου 10 μέτρων, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

02 Μάι. 2026 21:36
Ένα παιχνίδι στο νερό κατέληξε σε τραγωδία το Σάββατο στη λίμνη Κόμο, όταν ένας 15χρονος δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια μετά από βουτιά στην περιοχή του Mandello del Lario. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από ιταλικά μέσα, ο έφηβος βρισκόταν μαζί με συνομηλίκους του κοντά στην περιοχή της Canottieri, όπου υπάρχει πλωτή εξέδρα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του μέσα στο νερό.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές και στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η ακτοφυλακή, δυνάμεις της πυροσβεστικής, ελικόπτερο από τη βάση της Malpensa, δύτες, διασώστες νερού, ασθενοφόρο και νοσηλευτικό προσωπικό. Τελικά, ο 15χρονος εντοπίστηκε από τους δύτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βάθος περίπου 10 μέτρων. Οι διασώστες δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

Διαβάστε επίσης: Αερομεταφορές σε τεντωμένο σχοινί: Καύσιμα-φωτιά, ακυρώσεις και το λουκέτο της Spirit

Το περιστατικό έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια στη λίμνη, κυρίως σε σημεία που δεν είναι οργανωμένα ή επιτρέπονται τυπικά για κολύμβηση. Ο δήμαρχος του Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ανέφερε ότι πρόκειται για ιδιωτική περιοχή με απαγόρευση πρόσβασης και υπογράμμισε ότι το σημείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς ο βυθός βαθαίνει πολύ γρήγορα, φτάνοντας στα 10 με 12 μέτρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο ανήλικος υπέστη κάποιο παθολογικό ή άλλο πρόβλημα μέσα στο νερό ή αν ο θάνατός του συνδέεται αποκλειστικά με τις συνθήκες της βουτιάς και του σημείου. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη ακόμη ένα περιστατικό που επαναφέρει με σκληρό τρόπο το ζήτημα της πρόσβασης νέων σε επικίνδυνες, απαγορευμένες περιοχές της λίμνης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Το χιόνι του Μαΐου δεν είναι παραξενιά του καιρού αλλά προειδοποίηση
21:44 Δημοσκόπηση Marc: Ανάκαμψη για τη ΝΔ, αλλά η ακρίβεια παραμένει η μεγάλη πληγή για την κυβέρνηση
21:38 Ζάκυνθος: Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου για το ημιβυθισμένο τουριστικό σκάφος στον Άγιο Σώστη
21:36 Λίμνη Κόμο: Νεκρός 15χρονος μετά από βουτιά σε απαγορευμένη περιοχή
21:24 Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη διέλυσε δωμάτιο σπιτιού στους Μανιάκους – Τραυματίστηκε 15χρονος
21:12 «Η μνήμη της γης»: Η Γεωργία Παράσχη παρουσιάζει τη νέα της δουλειά στην Cube Gallery
21:00 Νίκος Αμανίτης: «Ηταν σαν να έγραφα τις δικές μου αναμνήσεις»
20:48 Περιοχή 51: Οι 17 σεισμοί που άναψαν ξανά φωτιά στις θεωρίες για μυστικές δοκιμές και UFO
20:36 Κλείνουμε τα social media και ηρεμούμε ή μένουμε πιο μόνοι; Τι δείχνουν οι έρευνες
20:24 Καιρός: Κυριακή με «άρωμα» χειμώνα, βροχές, καταιγίδες και βοριάδες έως 9 μποφόρ
20:16 Λασίθι: Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Γουδουρά το απόγευμα του Σαββάτου
20:12 Ηράκλειο: Παραδίδεται και ο αδελφός του συλληφθέντα για την αιματηρή επίθεση έξω από μπαρ
20:00 ΗΑΕ: Άνοιξε ξανά πλήρως ο εναέριος χώρος μετά την αποκλιμάκωση με το Ιράν
19:57 ΝΕΟΤΕΡΑ Πάτρα: Μήνυμα 112 για τη φωτιά στην πρώην Pirelli – «Επικίνδυνοι καπνοί» στη Λεύκα BINTEO
19:48 Αερομεταφορές σε τεντωμένο σχοινί: Καύσιμα-φωτιά, ακυρώσεις και το λουκέτο της Spirit
19:36 Ναύπλιο: Η Κεφαλογιάννη ανοίγει το Mediterranean Yacht Show και στέλνει μήνυμα για τον θαλάσσιο τουρισμό
19:24 Χανιά: Σπείρα με τηλεφωνικές απάτες άρπαξε 62.000 ευρώ – Τρεις συλλήψεις, επτά υποθέσεις στο φως
19:12 Περιστέρι: Συμπλοκή ανηλίκων με δύο 15χρονους τραυματίες – Εξαφανίστηκαν οι υπόλοιποι μετά το επεισόδιο
19:00 Νέα Υόρκη: Οταν ο Ιερώνυμος έγινε… Παπαφλέσσας – Έμμεση «απάντηση» στον Τζον Κατσιματίδη για τους μετανάστε
18:54 Προμηθέας 2014-Ενωση… μέρος δεύτερο live – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
