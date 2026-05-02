Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη διέλυσε δωμάτιο σπιτιού στους Μανιάκους – Τραυματίστηκε 15χρονος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Καστοριά, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στους Μανιάκους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος που βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο δωμάτιό του. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ισοπέδωσε τον χώρο, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της κατοικίας και εκτόξευσε αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, που επιχείρησαν μέσα στα συντρίμμια για να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο. Ο 15χρονος παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο σπίτι βρίσκεται κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιεί εξονυχιστική έρευνα στον χώρο. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, με στόχο να εντοπίσουν την πηγή της έκρηξης και να χαρτογραφήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ακριβώς λόγω της έντασης του φαινομένου και της εικόνας καταστροφής που άφησε πίσω του μέσα στο σπίτι. Το βάρος πλέον πέφτει στην έρευνα των αρχών, που καλούνται να δώσουν απαντήσεις για ένα περιστατικό το οποίο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τραυμάτισε έναν ανήλικο και μετέτρεψε το δωμάτιό του σε πεδίο συντριβής.

