Πάτρα: Μεγάλη φωτιά στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli – Πνίγηκε στον μαύρο καπνό η Λεύκα BINTEO

Νεότερη ενημέρωση: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον εξωτερικό, προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες δεκάδες λάστιχα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη επιχειρησιακή συνθήκη.

Από τα πρώτα λεπτά, το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν ο πυκνός μαύρος καπνός από την καύση των ελαστικών, ο οποίος σκέπασε μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής. Η εικόνα στην περιοχή της Λεύκας είναι αποπνικτική, καθώς η φωτιά στα λάστιχα παράγει έντονο καπνό και επιβαρύνει σοβαρά την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται μέσα στον προαύλιο χώρο του πρώην εργοστασίου, όπου καίγονται λάστιχα. Στο σημείο επιχειρούν πέντε υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα άνδρες, που δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν επέκταση της φωτιάς.

Η πρόσβαση στον χώρο έχει εξασφαλιστεί, ωστόσο το έργο της κατάσβεσης μόνο εύκολο δεν είναι. Οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν μια φωτιά με ιδιαίτερα επιβαρυντικό υλικό καύσης, καθώς τα λάστιχα δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό.

Παράλληλα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο σημείο και στην ευρύτερη ζώνη γύρω από την πυρκαγιά.

Η παρουσία της Αστυνομίας κρίνεται αναγκαία, καθώς ο πυκνός καπνός και η εξέλιξη της φωτιάς έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ παρακολουθείται στενά και η συνολική εικόνα γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Πρώτη ενημέρωση: Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Πάτρα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε πίσω από την Pirelli.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η φωτιά καίει μέσα ή έξω από τον χώρο του εργοστασίου.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί τρία οχήματα με οκτώ άνδρες, που επιχειρούν στην περιοχή, την ώρα που η εικόνα παραμένει ακόμη υπό διαμόρφωση.

