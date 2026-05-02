Άραξος: Η ΥΠΑ μπαίνει στην έρευνα για το ατύχημα με τους τρεις τραυματίες στην εκδήλωση της TUI

Σε νέα φάση περνά η υπόθεση του ατυχήματος που σημειώθηκε την Πρωτομαγιά στο αεροδρόμιο του Αράξου, καθώς πλέον υπάρχει επίσημη εμπλοκή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην έρευνα για όσα συνέβησαν κατά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI. Το περιστατικό είναι ήδη γνωστό από χθες, όμως το νέο στοιχείο είναι ότι η ΥΠΑ ανακοίνωσε επισήμως πως εξετάζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς του αεροδρομίου, τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, τους εικονολήπτες και τους φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν, αλλά και σε όσους βρέθηκαν σε κίνδυνο την ώρα που επιχειρούσαν να καλύψουν την τελετή. Παράλληλα επισημαίνει ότι αμέσως μετά το περιστατικό παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Διαβάστε επίσης: Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO

Η παρέμβαση της ΥΠΑ δίνει πλέον και θεσμικό βάρος στην υπόθεση, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από την απλή καταγραφή ενός σοβαρού συμβάντος στο ερώτημα για το πώς ακριβώς συνέβη και αν είχαν τηρηθεί όλα όσα προβλέπονται σε επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είναι και το κρίσιμο νέο δεδομένο της ημέρας, αφού η έρευνα δεν μένει μόνο στο πεδίο των αρχικών μαρτυριών και των πρώτων εντυπώσεων, αλλά περνά στο στάδιο της επίσημης διερεύνησης από τον αρμόδιο φορέα της πολιτικής αεροπορίας.

Διαβάστε επίσης: Διεθνές ρεζιλίκι στον Άραξο: Η γιορτή έγινε σκηνή ατυχήματος

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα που βρίσκονταν στην εκδήλωση για επαγγελματική κάλυψη του γεγονότος, όταν η σκάλα στην οποία είχαν ανέβει υποχώρησε αιφνιδίως. Από την πτώση τραυματίστηκαν μία δημοσιογράφος, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, με την υπόθεση να προκαλεί από την πρώτη στιγμή έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελισσόταν η κάλυψη της εκδήλωσης.

Διαβάστε επίσης: Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Πλέον, το βάρος πέφτει στα ευρήματα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι ακριβώς προκάλεσε την υποχώρηση της σκάλας, αλλά και ποιος είχε την ευθύνη για την ασφάλεια των ανθρώπων που είχαν ανέβει σε αυτήν. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που κάνει τη σημερινή εξέλιξη σημαντική: η υπόθεση του Αράξου δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα σοβαρό ατύχημα σε δημόσια εκδήλωση, αλλά ως περιστατικό που περνά στο μικροσκόπιο της επίσημης έρευνας

