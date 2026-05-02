Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο όχι μόνο στο πώς έγινε το ατύχημα, αλλά και στο αν υπήρξε σοβαρό κενό ασφαλείας, συνεχίζεται η έρευνα για όσα συνέβησαν την Πρωτομαγιά στο αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους ξένης εταιρείας. Το νέο στοιχείο που αλλάζει το βάρος της συζήτησης είναι η μαρτυρία της δημοσιογράφου που τραυματίστηκε πιο σοβαρά, καθώς περιγράφει ότι η σκάλα στην οποία ανέβηκαν δεν ακουμπούσε καν στο αεροπλάνο και βρισκόταν ουσιαστικά «στον αέρα», πριν καταρρεύσει.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα που βρέθηκαν πάνω στη σκάλα για να καλύψουν την εκδήλωση. Ανάμεσά τους η δημοσιογράφος, που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση, καθώς –όπως δήλωσε– έχει υποστεί σοβαρό κάταγμα στον αστράγαλο, σε τρία σημεία, και θα χρειαστεί λάμες. Στην ίδια παρέμβαση περιέγραψε τον έντονο πόνο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μετά την πτώση.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η περιγραφή του τραυματία φωτορεπόρτερ, ο οποίος ανέφερε ότι η σκάλα υποχώρησε ξαφνικά και οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω της βρέθηκαν στο κενό από ύψος περίπου τριών μέτρων. Όπως σημείωσε, όταν ένας επαγγελματίας καλείται να ανέβει σε τέτοιο σημείο για να εργαστεί, θεωρεί αυτονόητο ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ο ίδιος υπέστη κάταγμα στην ποδοκνημική, ενώ καταστράφηκε και ο εξοπλισμός του.





Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ακριβώς επειδή το ίδιο το ατύχημα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια ατυχής στιγμή μέσα σε μια εκδήλωση, αλλά ως περιστατικό που εγείρει ευθέως ερωτήματα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν επί τόπου. Ποιος έδωσε το «πράσινο φως» για να ανέβουν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ στη συγκεκριμένη σκάλα; Ήταν κατάλληλη για τέτοια χρήση; Υπήρχε έλεγχος σταθερότητας; Και ποιος είχε την ευθύνη για την τήρηση των όρων ασφάλειας σε μια δημόσια διοργάνωση τέτοιου επιπέδου;

Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, το ατύχημα εκτυλίχθηκε μπροστά σε υψηλούς προσκεκλημένους και με την παρουσία στελεχών φορέων και εταιρειών, ενώ το σκηνικό που ακολούθησε περιγράφηκε ως χαοτικό, με τραυματίες στο έδαφος και την τελετή να μετατρέπεται μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνή πανικού. Το γεγονός ότι η πιο σοβαρή τραυματίας περιμένει τώρα χειρουργείο, δίνει άλλη βαρύτητα σε μια υπόθεση που δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί πίσω από τη λέξη «ατύχημα» χωρίς να απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας απέφυγε να αποδώσει ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς είναι εκείνοι που θα εξετάσουν τα δεδομένα και θα αποφανθούν. Ωστόσο, η μαρτυρία των τραυματιών ήδη μετακινεί το κέντρο βάρους: από την απλή περιγραφή της πτώσης, στην ουσία των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτήν. Και αυτή ακριβώς είναι πλέον η πιο σκληρή πλευρά της υπόθεσης στον Άραξο, στην Αχαΐα.

